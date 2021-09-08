باريس سان جيرمان يرد على سخرية تيباس من أعمار لاعبيه وإنفاقه على الصفقات

ردَّ باريس سان جيرمان بقوة على خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم بعد سخريته من أعمار لاعبيه، وإنفاقه على التعاقدات، قائلًا إن تيباس يتعين عليه التعامل مع الديون ”وسوء الإدارة“ في الدوري الإسباني.

وقال تيباس، الذي ينتقد منذ فترة طويلة إنفاق باريس سان جيرمان المدعوم من قطر على التعاقدات، خلال مؤتمر صحفي إن إنفاق النادي الفرنسي كان خطيرًا على كرة القدم بعد التعاقد مع سيرجيو راموس البالغ من العمر 35 عامًا من ريال مدريد، وليونيل ميسي البالغ من العمر 34 عامًا من برشلونة، خلال فترة الانتقالات الأخيرة.

وأضاف تيباس: ”يبدو باريس سان جيرمان مثل دوري للأساطير بالنظر إلى أعمار بعض اللاعبين، والدوري الإسباني يملك لاعبين صغار السن مثل فينيسيوس (جونيور). ومشكلة باريس سان جيرمان سنحلها نحن، وما يفعله باريس سان جيرمان خطير مثل دوري السوبر الأوروبي“.

وتابع: ”سنواصل النمو رغم رحيل ميسي، وسنعمل ضد الأندية التي تملكها دول، وهذه الأندية أعداء مثل دوري السوبر الأوروبي“.

خوان لابورتا: باريس سان جيرمان خرق جميع قواعد اللعب المالي النظيف https://t.co/o0VaL67bIy pic.twitter.com/JWmCOamb44 — إرم سبورت (@EremSports) September 7, 2021

وجاء في رسالة من بيكتوريانو ميليرو السكرتير العام لباريس سان أن تيباس يشتت الانتباه عن مشاكل الدوري الإسباني التي يتعين عليه حلها، وأنه يجب عليه أيضًا التعامل مع الأندية المتمردة (ريال مدريد وبرشلونة) التي لا تزال ملتزمة بمشروع دوري السوبر الأوروبي الانفصالي.

* اللعب النظيف

وتساءل تيباس، الذي استهدف أيضًا إنفاق مانشستر سيتي الإنجليزي مرارًا عن كيفية امتثال باريس سان جيرمان المملوك لجهات قطرية لقواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) للعب المالي النظيف.

وقال ميليرو في رسالته، اليوم الأربعاء، التي وجه حديثه فيها إلى تييباس: ”مرة بعد أخرى، تسمح لنفسك بالهجوم على الدوري الفرنسي ونادينا ولاعبينا علانية، وكذلك لاعبي الأندية الأخرى، وجماهير كرة القدم الفرنسية بنشر بيانات مسيئة وتشهيرية باستمرار، وتشير إلى أننا لا نتوافق مع القواعد المالية لكرة القدم، فضلًا عن بيانات أخرى لا أساس لها“.

وأضاف ميليرو أن باريس سان جيرمان يمتثل للوائح اليويفا، والبطولات المحلية الفرنسية.

وقال: ”الدوري الفرنسي لا يفعل مثل بطولتك ينتظر حتى السنوات الأخيرة لاتخاذ الإجراءات، ويضع قواعد مالية قوية، ومن المعروف الآن أن بعض الأندية الإسبانية وبطولتك تواجه مستويات لا يمكن تحملها من الديون بعد سوء الإدارة الجسيم، ناهيك عن الطريقة التي تم بها تمويل كرة القدم الإسبانية خلال العقد الماضي بما في ذلك التمويل من الدولة“.

وقال ريال مدريد وبرشلونة إنهما يواجهان مستويات ضخمة من الديون ويكافحان للمنافسة في فترات الانتقال الأخيرة.

باريس سان جيرمان يدفع جزءا من راتب ميسي بالعملات المشفرة https://t.co/nUW3WWMgxk pic.twitter.com/ppEGliLYwZ — إرم سبورت (@EremSports) September 5, 2021

وقالت رابطة الدوري الفرنسي أيضًا إن تيباس يجب أن يركز على مشاكل بطولته.

وأضاف الرابطة في بيان: ”الدوري الفرنسي يطلب من السيد تيباس مشاهدة تصريحاته المشينة التي لا تليق بالمؤسسة التي يمثلها، ومع ذلك يرغب الدوري الفرنسي في الإشارة إلى المنح المالية السخية التي استفادت منها الأندية الإسبانية لعدة مواسم والتي تمثل أصل المشكلة الحالية، وهذا ليس مسؤولية الدوري الفرنسي أو مسؤولية باريس سان جيرمان“.

ورفض المتحدث باسم الدوري الإسباني التعليق على خطاب باريس سان جيرمان، لكنه قال إن تيباس أوضح منذ فترة طويلة وجهات نظره في قواعد اللعب المالي النظيف.