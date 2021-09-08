الفيفا يرفض التعليق على تقارير إلغاء كأس العالم للأندية

لم يرغب الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، اليوم الأربعاء، الخوض في التفاصيل المتعلقة باستضافة بطولة كأس العالم للأندية هذا العام، وذلك في اليوم التالي لتقرير إخباري عن رغبة اليابان في التخلي عن حقوق استضافة المسابقة؛ بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وقال متحدث باسم فيفا لوكالة الأنباء الألمانية: ”تفاصيل كأس العالم للأندية القادمة سيتم تأكيدها في الوقت المناسب“.

وكانت وكالة أنباء كيودو اليابانية ذكرت نقلاً عن مصادر قريبة من الأمر، أن الاتحاد الياباني لكرة القدم يجري محادثات مع ”فيفا“ بشأن التخلي عن عدم تنظيم البطولة، التي كان من المقرر أن تقام في الفترة من 9 إلى 19 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بمشاركة سبعة فرق فيها، كجزء من احتفالات الاتحاد المحلي بمرور 100 عام على تأسيسه.

تقرير: اليابان تدرس عدم استضافة كأس العالم للأندية https://t.co/ZW0M2TJ3EJ pic.twitter.com/BLhXGlwf8p — إرم سبورت (@EremSports) September 8, 2021

وأوضحت كيودو أنه إلى جانب خطر زيادة أعداد الإصابات بكورونا، فقد لعب الجانب المالي دوراً في هذا القرار، وذلك في ضوء التوقعات بأن أعداد الحضور الجماهيري ستكون مقيدة.

واستضافت العاصمة اليابانية طوكيو أخيراً دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية التي جرت إلى حد كبير خلف أبواب مغلقة، فيما تواجه اليابان أعداداً متزايدة من الإصابات، ولا تزال العديد من المناطق خاضعة لحالة الطوارئ.

وأضاف تقرير كيودو أن ”فيفا“ لم يتخذ قراراً بشأن تأجيل البطولة إلى عام 2022، علماً بأن النسخة الماضية للمسابقة تأجلت إلى فبراير (شباط) الماضي بالعاصمة القطرية الدوحة بسبب الوباء.

وكان ”فيفا“ يخطط في الأصل لإقامة نظام جديد لمونديال الأندية، يسمح بمشاركة 24 فريقاً في صيف 2021، لكن تم تأجيل ذلك لاستيعاب فعاليات أخرى مثل بطولتي (يورو 2020) و(كوبا أمريكا) اللتين تم تأجيلهما العام الماضي بسبب الفيروس.

وقال رئيس ”فيفا“، السويسري جياني إنفانتينو، إن الحدث الذي يضم 24 فريقاً لا يزال على جدول الأعمال، لكن لم يتم بعد اتخاذ قرار بشأن موعد ومكان إقامته.