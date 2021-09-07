فيفا: أندية إنجلترا كانت الأكثر إنفاقاً في العالم خلال الميركاتو الماضي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن ”أندية إنجلترا كانت الأكثر إنفاقاً في العالم خلال فترة الانتقالات السابقة من يونيو (حزيران) إلى أغسطس (آب).

ونشر ”فيفا“ تقريرًا قال فيه إن الأندية الإنجليزية أنفقت مليارا و146.6 مليون دولار في تعاقدات اللاعبين خلال فترة الانتقالات الأخيرة، وهو أكثر مما أنفقته سوياً الدولتان التاليتان في الترتيب إسبانيا (473.8 مليون دولار)، وفرنسا (428.9 مليون دولار).

وتصدرت الأندية الإنجليزية أيضاً في عدد الصفقات، إذ أبرمت 380 صفقة لضم لاعبين مقابل 485 في العام الماضي، فيما انخفض عدد الصفقات إلى خارج إنجلترا من 524 إلى 494.

وتقدمت أندية ألمانيا وفرنسا في إيرادات الانتقالات، بواقع 462.7 مليون و457.3 مليون دولار على الترتيب، مقابل 409.8 مليون دولار لإنجلترا، وضمت قائمة الخمسة الأوائل إيطاليا (408.2 مليون دولار)، وإسبانيا (260.2 مليون دولار).

وأضاف التقرير أن إجمالي رسوم الانتقالات الدولية بلغ 3.72 مليار دولار، منخفضاً بنسبة 7.5% عن العام الماضي.