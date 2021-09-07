فتاة تتسبب في طرد تشافي سيمونز وأربعة آخرين من تشكيلة هولندا تحت 19 عاما

ذكرت تقارير صحفية هولندية، أن تشافي سيمونز، نجم باريس سان جيرمان، وأربعة لاعبين آخرين من منتخب هولندا تحت 19 عاما قد طردوا من معسكر الفريق؛ لخرقهم البيئة المعزولة للفريق، بعد أن دعا اثنان منهم فتاة إلى غرفتهما بالفندق.

وأرسل المدرب بيرت كونترمان، سيمونز (18 عاما) إلى جانب لاعبي أياكس أمستردام أرغاني مارثا وناسي يونوفار وريو هيلين، بالإضافة إلى ميميرهيل بينيتا لاعب فينورد إلى منازلهم، وغابوا عن الهزيمة 3-صفر أمام إيطاليا يوم الإثنين.

ووفقًا لصحيفة ”دي تليغراف“ الهولندية، تمت دعوة الفتاة إلى الفندق من قبل مارثا و بينيتا، وذهب سيمونز وهيلين ويونوفار؛ للتحقق مما كان يحدث في الغرفة، بعد سماع موسيقى صاخبة، لكنهم عادوا على الفور إلى غرفهم.

ومع ذلك، تم رصد اللاعبين الثلاثة من قبل أحد أعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني، ثم علم كونترمان بتورطهم في الأمر، ونتيجة لذلك، قرر المدير الفني إرسال جميع اللاعبين الخمسة إلى ديارهم.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن سولومون بونا (لايبزيغ) ويوري ريغير (أياكس) وإيمانويل إميغا (سبارتا روتردام) حاولوا القول إنه سيكون من غير العدل استبعاد سيمونز وهيلن ويونوفار من الفريق؛ نظرا لأن الفتاة لم تكن في غرفتهم. لكن كونترمان تمسك بموقفه.

وقال متحدث باسم المنتخب الهولندي لصحيفة دي تليغراف: ”مارثا وبنيتا ويونوفار وهيلن وسيمونز كسروا قواعد كوفيد-19، واخترقوا البيئة المعزولة التي يقيم فيها الفريق وبالتالي عادوا إلى أنديتهم“.

ولمنع العدوى داخل المنتخبات الوطنية، هناك بروتوكولات تتبع قواعد كوفيد-19، حيث يتم إنشاء ما يسمى بـ“ فقاعة كرة القدم“ كما يتم إجراء الاختبارات على اللاعبين بانتظام وبهذه الطريقة، فإن احتمال الإصابة بالعدوى داخل الفريق ضئيل.

وسيمونز، الذي فاز بجائزة الكرة الذهبية للشباب أربع مرات، يحظى باهتمام كبير في باريس سان جيرمان، وقد ظهر لأول مرة مع الفريق الأول في فبراير/شباط هذا العام، وهو في سن 17 عاما.

وتقدم لاعب خط الوسط عبر صفوف الشباب في برشلونة، وارتبط بالانتقال إلى تشيلسي وريال مدريد، قبل أن ينقض عليه باريس سان جيرمان ويتعاقد معه في العام 2019 حينما كان عمره 16 عامًا فقط.

واتخذ سيمونز، الذي يتعامل مع وكيل الأعمال مينو رايولا الذي يعمل مع بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد وإرلينغ هالاند مهاجم بروسيا دورتموند، قراره بالانضمام إلى باريس سان جيرمان مقابل عرض يعتقد أنه كان ضعف ما قدمه برشلونة للاعبه السابق.

وعلى الرغم من صغر سنه، فإن تشافي سيمونز لديه 3.6 مليون متابع على انستغرام.