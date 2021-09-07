الصحف الرياضية: الحقيقة حول كريستيانو رونالدو.. ووفاة محارب

شكل مصير لقاء البرازيل والأرجنتين الذي توقف وحرب الأندية على الاتحاد الدولي لكرة القدم لمنع تنظيم كأس العالم كل سنتين ولقاءات تصفيات كأس العالم قطر 2022 العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الثلاثاء.

كما اهتمت الصحف بتألق نجم التنس الإسباني كارلوس ألكاراز وجاهزية ملعب سانتياغو بيرنابيو لاحتضان لقاءات ريال مدريد وتصريحات خومان لابورتا رئيس برشلونة الداعمة للمدرب رونالد كومان.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية..

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على لاعب التنس الإسباني كارلوس ألكاراز المتألق في بطولة أمريكا المفتوحة وكتبت ”المستقبل في أيد أمينة ”.

كما تحدثت عن قضية إيقاف لقاء البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم وكتبت ”الاتحاد الدولي لكرة القدم لديه الآن الكلمة“.

الصحيفة اهتمت ببرشلونة وتصريحات المدافع جيرارد بيكيه والرئيس خوان خوان لابورتا ونجم فالنسيا ومنتخب إسبانيا كارلوس سولير وجاهزة ملعب سانتياغو بيرنابيو لاحتضان لقاءات ريال مدريد من جديد.

سبورت

ركزت الصحيفة على حوار خوان لابورتا رئيس برشلونة مع إحدى القنوات التلفزيونية وكتبت ”خوان لابورتا: كومان لديه كامل ثقتي“.

كما اهتمت بشباب برشلونة الصاعدين وكتبت ”أطفال برشلونة ”.

الصحيفة تحدثت عن بداية المهاجم لوك دي يونغ مع برشلونة وكتبت ”يتدرب لوك دي يونغ بالفعل تحت قيادة رونالد كومان ”.

الصحيفة اهتمت بتألق لاعب التنس الإسباني كارلوس ألكاراز وتأهله لربع نهائي بطولة أمريكا المفتوحة.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على دعم خوان لابورتا رئيس برشلونة للمدرب الهولندي رونالد كومان وكتبت ”خوان لابورتا: أقصى دعم لكومان“.

كما تحدثت عن المهاجم الهولندي لوك دي يونغ وكتبت ”لوك دي يونغ: رقم 9 الذي يطلب كومان“.

الصحيفة اهتمت باهتمام برشلونة بظهير أيسر فالنسيا وكتبت ”غايا على رادار برشلونة“.

كما اهتمت بتصفيات كأس العالم في أمريكا الجنوبية وكتبت ”حالة لقاء البرازيل والأرجنتين: بيرو ترفض اللعب في ريسيف“.

آس

ركزت الصحيفة على تألق النجم الإسباني الشاب كارلوس الكاراز في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس وكتبت ”ألكاراز آخر صرخة“.

الصحيفة تحدثت عن إيقاف لقاء البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم قطر 2022 وكتبت ”البرازيل في خطر ”.

الصحيفة اهتمت باستدعاء ريغيلون للمنتخب الإسباني كبديل لغايا وجاهزية ملعب سانتياغو بيرنابيو لاحتضان لقاءات ريال مدريد وكتبت ”سانتياغو بيرنابيو يرتدي اللون الأخضر ”.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على إعلان الأندية حربا ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم وفكرة تنظيم كأس العالم كل سنتين وكتبت ”حرب كؤوس العالم “ و “ تفجر الأندية خطط الاتحاد الدولي لكرة القدم بتنظيم كأس العالم كل سنتين“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاء المنتخب الفرنسي أمام منتخب فنلندا في تصفيات كأس العالم قطر 2022 وكتبت ”الخوف على المدينة“.

كما اهتمت بوفاة لاعب باريس سان جيرمان السابق جان بيير أدامز بعد 39 سنة غيبوبة وكتبت ”وفاة محارب ”.

الصحف الإيطالية

كوريير ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على أزمة الهجوم في منتخب إيطاليا وكتبت ”محور مانشيني– ساري“.

كما اهتمت يتصريحات فرانك ريبيري المنتقل لفريق ساليرنيتاناوكتبت ”ريبيري: هذا العرض هو بالفعل من فريق ساليرنيتانا“.

الصحيفة اهتمت بإشعال رئيس نابولي لقاء فريقه أمام يوفنتوس.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على تصريحات جانلويجي بوفون الحارس السابق ليوفنتوس وكتبت ”بوفون: الحقيقة حول كريستيانو رونالدو ”.

كما تحدثت عن حوارها مع جورجينيو لاعب تشيلسي والمنتخب الإيطالي وكتبت ”جورجينيو: سأحضر كأس العالم ”.

الصحيفة اهتمت بتعاقد الفرنسي فرانك ريبيري مع فريق ساليرنيتانا.

كما اهتمت بتسريب المبلغ الذي دفعه باريس سان جيرمان للتعاقد مع البرازيلي نيمار وكتبت ”الخليفي، تشفيرين 489228117 يورو من أجل نيمار“.