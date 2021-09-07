ما حقيقة رغبة ريال مدريد في ضم هالاند الشتاء القادم؟

أكد موقع ”ديفونسا سونترال“ أن ريال مدريد لا يفكر في ضم المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة من فريق بروسيا دورتموند، خلافا للأخبار التي تناقلتها صحف ومواقع ألمانية وعالمية.

وكانت عدة تقارير إعلامية تحدثت عن رغبة ريال مدريد في التعاقد مع المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند في فترة الانتقالات الشتوية القادمة لتجاوز المنافسة القوية على اللاعب من طرف عدة أندية عالمية أبرزها مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان وتشيلسي، وكلها ترغب في الظفر بخدماته.

وأكدت التقارير أن إدارة بروسيا دورتموند وبالنظر لعلاقتها الطبية مع إدارة ريال مدريد تبدو مستعدة لفتح المجال للفريق الإسباني في فترة الانتقالات الشتوية ليأخذ الأسبقية على الأندية المنافسة.

لكن موقع ”ديفونسا سونترال“، ومن مصادر داخل إدارة ريال مدريد، أكد عدم وجود أي إمكانية لضم المهاجم النرويجي في كانون الثاني / يناير القادم، وأن التعاقدات الكبيرة لا يمكن حسمها سوى في الصيف.

ومن جهة أخرى، أكد موقع ”ديفونسا سونترال“، القريب من ريال مدريد، أن خطة إدارة الفريق الملكي لم تتغير، وهي الجمع بين إيرلينغ هالاند وكليان مبابي في صيف 2022.

وسيدفع ريال مدريد الشرط الجزائي في عقد المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند البالغ 75 مليون يورو، مستفيدا من رغبة اللاعب في اللعب بقميص الفريق الملكي، رغم العلاقة غير الجيدة مع وكيل أعماله الشهير مينو ريولا.