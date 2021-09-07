خوان لابورتا: باريس سان جيرمان خرق جميع قواعد اللعب المالي النظيف

تحدث خوان لابورتا رئيس برشلونة في حوار مع قناة “ esport 3 “ عن عدد من القضايا التي تهم برشلونة وعلاقته مع فلورنتينو بيريز كما هاجم باريس سان جيرمان، وأكد أنه لم يحب رؤية ليونيل ميسي مع الفريق الباريسي.

وقال خوان لابورتا حول باريس سان جيرمان ”يقود تيباس ـ رئيس رابطة الليغا ـ حملة ضد باريس سان جيرمان الذي كسر جميع القواعد المعمول بها في قانون اللعب المالي النظيف حاليا وفي المستقبل“.

كما قال عن علاقته مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد ”أتفاهم معه بشكل جيد لكننا متنافسان، في دوري السوبر الأوروبي نتوافق ولدينا أنييلي رئيس يوفنتوس في الوسط ويعرف ما يفعله فعلاقته جيدة مع تيباس“.

وحول علاقته مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد رحيله قال خوان لابورتا ”نحن الاثنان تضررنا يوم رحيله، رأيت بدايته مع باريس سان جيرمان ولم أحب ذلك، إنه وضع نادر، إنه فريق كانت لنا معه مشاكل وخصومات، لم أتحدث معه منذ رحيله، التاريخ يجب أن يستمر، يجب أن يتبع تاريخه لكونه سيبقى دائما لاعبا لبرشلونة“.

وأضاف رئيس برشلونة ”ما يجب قوله إنه لن تكون هناك قطيعة وتغيير في اللهجة أثناء المفاوضات لا مع والده ولا معه.. لم يكن هناك احتكاك ”.

وأكد خوان لابورتا دعمه للمدرب الهولندي رونالد كومان وقال ”نحن في بداية الموسم وليس هناك لقاءات سهلة، لدينا الكثير من الإصابات نحن نلعب بشكل جيد ضد ريال سوسيداد وأمام أتلتيك بلباو في سان ماميس الملعب المعقد ولن يفوز هناك الكثير من الأندية وضد خيتافي يكلفنا الأمر أكثر، ما يهم أننا فزنا، لقد تحدثت مع كومان ودائما أتحدث مع مدربي وهو يعلم أنه يحظى بكامل دعمي واحترامي ”.

وأضاف ”إنه يعلم أن نموذج كرويف لا يمكن إنكاره في برشلونة“.

وعن تجديد عقد كومان قال لابورتا إن الرسالة أنه قوي نجح من ممفيس ديباي وسينجح مع دي يونغ.

وأكد خوان لابورتا أن برشلونة كان يتوقع الكثير من أنطوان غريزمان لكنه لم ينجح ولذلك رحل قائلا ”كنا نتوقع الكثير منه لكنه بذل كل ما في وسعه لم يكن لديه انتقاد للموقف، بعثت له رسالة أتمنى له التوفيق على الصعيد الشخصي والمهني، لم يكن هو اللاعب الذي نحتاجه في كرة القدم كان مهما في الكأس، بند شراء عقده يتم تشغيله من طرف أتلتيكو مدريد إن لعب 50 في المائة من اللقاءات التي يكون متاحا فيها.