رياضة

السماح لجماهير الضيوف بحضور مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي
تاريخ النشر: 06 سبتمبر 2021 20:26 GMT
تاريخ التحديث: 06 سبتمبر 2021 21:45 GMT

السماح لجماهير الضيوف بحضور مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

قد يظل اللاعبون بحاجة للخضوع للاختبار قبل دخول دول أخرى لخوض مباريات وفقا للقيود الحكومية في كل دولة.

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المصدر: رويترز

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) اليوم الإثنين إنه سيُسمح لجماهير الضيوف بحضور مباريات أنديتها في بطولات أوروبا عندما يبدأ دور المجموعات في دوري الأبطال والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأسبوع المقبل.

لكن مع ذلك سيظل سفر الجماهير خاضعا إلى قيود الحكومة الوطنية بشأن جائحة كوفيد-19.

ولم يكن مسموحا لجماهير الضيوف بحضور مباريات بطولتي أوروبا للأندية منذ بداية الجائحة، مع حضور عدد محدود لنهائي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي في مايو آيار الماضي.

وقال اليويفا في بيان: ”بالنظر إلى القواعد واللوائح المختلفة المطبقة في الدول العضوة في اليويفا، لقد تقرر ترك أي قرار يتعلق بحضور الجماهير المباريات، للسلطات المحلية المختصة ذات الصلة“.

وأضاف اليويفا أنه لم يعد مطلوبا من اللاعبين الذين حصلوا على التطعيم بالكامل ضد الفيروس أو تعافوا من كوفيد-19 الخضوع لاختبار من أجل اللعب في مسابقات الأندية الأوروبية.

ومع ذلك قد يظل اللاعبون بحاجة للخضوع للاختبار قبل دخول دول أخرى لخوض مباريات وفقا للقيود الحكومية في كل دولة.

وتنطلق مباريات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا في 14 سبتمبر أيلول الحالي، بخوض مباريات بينها مانشستر يونايتد خارج أرضه أمام يانغ بويز، وبرشلونة وبايرن ميونخ في كامب نو.

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