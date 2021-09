السماح لجماهير الضيوف بحضور مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) اليوم الإثنين إنه سيُسمح لجماهير الضيوف بحضور مباريات أنديتها في بطولات أوروبا عندما يبدأ دور المجموعات في دوري الأبطال والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأسبوع المقبل.

لكن مع ذلك سيظل سفر الجماهير خاضعا إلى قيود الحكومة الوطنية بشأن جائحة كوفيد-19.

📖UEFA Executive Committee has approved amendments to the 5th edition of the UEFA Return to Play Protocol.

👀Ban on away fans attending UEFA competition matches not extended; decision remains subject to requirements imposed by relevant authorities.

Read more: ⬇️

— UEFA (@UEFA) September 6, 2021