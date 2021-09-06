CIES: مانشستر سيتي أغلى فريق في العالم

قالت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، اليوم الإثنين، نقلا عن المرصد الدولي لكرة القدم ”CIES“، إن مانشستر سيتي الإنجليزي هو أغلى فريق كرة قدم في الوقت الحالي.

وبحسب الصحيفة، فإن انتقال جاك غريليش إلى مانشستر سيتي مقابل 100 مليون جنيه إسترليني يجعل مانشستر سيتي الفريق صاحب أغلى تشكيلة في أوروبا.

ووفقا للصحيفة نقلا عن ”CIES“، فإن قيمة لاعبي مانشستر سيتي تقدر بنحو 926 مليون جنيه إسترليني (نحو 1,079 مليون يورو).

ويأتي مانشستر يونايتد في المركز الثاني، ويتأخر عن مانشستر سيتي بفارق 49 مليون جنيه إسترليني فقط.

ونجح مانشستر يونايتد في التعاقد مع جادون سانشو مقابل 73 مليون جنيه إسترليني من بروسيا دورتموند، ورافاييل فاران مقابل 42 مليون جنيه إسترليني من ريال مدريد، وأعاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مقابل نحو 19.8 مليون جنيه إسترليني.

وتضم قائمة أغلى 10 أندية في العالم 6 أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي وآرسنال وتوتنهام.

ويحتل باريس سان جيرمان المركز الثالث، وتقدر قيمة لاعبيه بـ820 مليون جنيه إسترليني، ويتبعه ريال مدريد بقيمة 675 مليون جنيه إسترليني، حيث يضم في صفوفه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرازيلي نيمار، والنجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي.

الميركاتو الأكثر جنونا.. صفقات مدوية تعيد أجواء كرة القدم إلى ما قبل كورونا https://t.co/83KTnLOh2E pic.twitter.com/QqlEVUFSQB — إرم سبورت (@EremSports) August 26, 2021

ويحتل تشيلسي المركز الخامس متقدمًا على الريدز، الذي يحتل المركز السادس، ويأتي ذلك بعدما دفع البلوز 97.5 مليون جنيه إسترليني لاستعادة المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو من إنتر ميلان.

وجاء يوفنتوس في المركز السابع بقيمة 563 مليون جنيه إسترليني، مقابل 551 مليون جنيه إسترليني لبرشلونة في المركز الثامن، متأثرا برحيل نجميه، الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي أنطوان غريزمان.

وجاء آرسنال في المركز التاسع، ثم توتنهام عاشرا بقيمة 542 مليون جنيه إسترليني، و472 مليون جنيه إسترليني على التوالي.

واحتل أتلتيكو مدريد بطل الدوري الإسباني الموسم الماضي المركز الـ11 بقيمة 414 مليون جنيه إسترليني، علما أن بايرن ميونخ جاء في المركز الثالث عشر بقيمة 361 مليون جنيه إسترليني.

كم مليار دولار تم إنفاقها على انتقالات اللاعبين خلال آخر 10 سنوات؟ https://t.co/mdMvf1NDRw pic.twitter.com/dcLD1kWYCH — إرم سبورت (@EremSports) August 31, 2021

وقبل أيام، كشفت دراسة أجراها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أن حجم الإنفاق على الانتقالات الدولية للاعبين في العقد الأخير ارتفع من 2.66 مليار دولار في 2012 إلى 7.35 مليار دولار في 2019، بينما حصل وكلاء اللاعبين على عمولات بقيمة 3.5 مليار دولار.

وتوضح الدراسة أن متوسط مبالغ انتقالات اللاعبين إلى أندية بدول مختلفة ارتفع بشكل مستمر بين 2012 و2019، قبل تأثر الأوضاع المالية بجائحة كوفيد-19، لينخفض الإنفاق في 2020 إلى 5.63 مليار دولار.

وبشكل عام، تم إنفاق 48.5 مليار دولار في الانتقالات الدولية خلال العقد الماضي، وينتمي أكثر 30 ناديا إنفاقا لأوروبا.

وباريس سان جيرمان هو أكثر نادٍ أنفق على لاعب واحد، حين ضم نيمار مقابل 222 مليون يورو (262.45 مليون دولار) من برشلونة في 2017.