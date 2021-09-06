وفاة جان بيير آدامز لاعب باريس سان جيرمان السابق بعد غيبوبة استمرت لمدة 39 عاما

كشفت صحيفة ”صن“ البريطانية، عن وفاة لاعب كرة القدم الفرنسي السابق جان بيير آدامز عن عمر يناهز 73 عاما بعد أن أمضى آخر 39 عاما في غيبوبة.

ودخل آدامز في غيبوبة عندما كان في الرابعة والثلاثين من عمره إثر خطأ في التخدير أثناء وجوده في المستشفى لإجراء جراحة روتينية في الركبة.

ونشر باريس سان جيرمان رسالة تعزية في مدافعه السابق عبر فيها عن أسفه لنبأ وفاة آدامز.

وأوضحت الصحيفة أنه تم إعلان وفاته صباح اليوم الاثنين في مستشفى جامعة نيم.

Le @PSG_inside a perdu, ce lundi 6 septembre, l’un de ses glorieux anciens. Défenseur des Rouge et Bleu et de l’Équipe de France, Jean-Pierre Adams avait porté les couleurs parisiennes de 1977 à 1979. Le Club présente ses condoléances à sa famille et à ses proches. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 6, 2021

ومثل اللاعب السابق، مجموعة من الأندية، أبرزها أولمبيك نيم ونيس وباريس سان جيرمان، كما أن الراحل مثّل منتخب فرنسا خلال الفترة ما بين 1972 و1976، وخاض مع ”الديوك“ 22 مباراة دولية، حيث وُلد في العاصمة السنغالية داكار.

وكان طبيب التخدير المتسبب في الكارثة يشرف على 8 عمليات مختلفة بوقت واحد، بما في ذلك عملية لطفل جذبت أغلب انتباهه، وكان ضحية ذلك هو جان بيير آدامز، وثمة خطأ في تخدير اللاعب الفرنسي كان كفيلا بإصابته بتلف في الدماغ بسبب جرعة خاطئة سببت نقصا في الأكسجين، وضع آدامز في غيبوبة منذ ذلك الحين وحتى 2021.

وفي منتصف التسعينيات، حكمت المحكمة على الطبيب ومساعده بالسجن لمدة شهر واحد مع إيقاف التنفيذ، وتغريمهما 815 دولارا.

ورغم مرور سنوات عديدة، رفضت زوجته الوفية بيرناديت فكرة القتل الرحيم وواصلت الاعتناء به بشكل يومي.