تصفيات كأس العالم.. فوزان كبيران لإسبانيا وألمانيا على جورجيا وأرمينيا.. وتعادل إيطاليا مع سويسرا

حقق منتخبا إسبانيا وألمانيا فوزين كبيرين على جورجيا وأرمينيا بنتيجة 4/0 و6/0 على الترتيب، في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022، اليوم الأحد.

في حين تعادل منتخب إيطاليا سلبيًا مع سويسرا، وتقدم منتخب بلجيكا 3/0 على التشيك.

تصفيات أوروبا لكأس العالم

إسبانيا تهزم جورجيا 4/0

ألمانيا تهزم أرمينيا 6/0

تعادل إيطاليا مع سويسرا 0/0

بلجيكا تهزم التشيك 3/0#إرم_سبورت #تصفيات_كأس_العالم pic.twitter.com/1Q1MH8DCjX — إرم سبورت (@EremSports) September 5, 2021

ولحساب الجولة الخامسة من المجموعة الثانية اكتسح منتخب إسبانيا منافسه منتخب جورجيا 4/0، بعد أيام من سقوط الماتادور 1/2 أمام السويد.

وأنهى المنتخب الإسباني الشوط الأول متقدمًا 3/0 سجلها خوسي لويس غايا، وكارلوس سولر باراغان، وفيران توريس، في الدقائق 14 و25 و41 على الترتيب.

وفي الشوط الثاني وقّع بابلو سارابيا الهدف الرابع لإسبانيا في الدقيقة 52.

ورفع الفوز رصيد منتخب إسبانيا إلى 10 نقاط من 5 مباريات، في صدارة المجموعة الثانية، مقابل 9 نقاط للسويد من 3 مباريات، في المركز الثاني، و5 نقاط لليونان من 3 مباريات، في المركز الثالث، في حين يحتل منتخب كوسوفو المركز الرابع برصيد 3 نقاط من 4 مباريات، وأخيرًا جورجيا برصيد نقطة وحيدة من 5 مباريات.

فوز كاسح لألمانيا

وتفوق منتخب ألمانيا 6/0 على أرمينيا لحساب المجموعة العاشرة.

وانتهى النصف الأول من المباراة بتقدم المانشافت 4/0 سجلها سيرج جنابري (هدفين) في الدقيقتين 6 و15، وماركو رويس، وتيمو فيرنر، في الدقيقتين 35 و45.

وسجل جوناس هوفمان الهدف الخامس لألمانيا في الدقيقة 52، في حين وقّع كريم عضيمي الهدف السادس في اللحظات الأخيرة.

ورفع الفوز رصيد منتخب ألمانيا إلى 12 نقطة من 5 مباريات في صدارة ترتيب المجموعة، مقابل 10 نقاط لأرمينيا في المركز الثاني، في حين يملك منتخب رومانيا 9 نقاط في المركز الثالث.

تعادل ثانٍ لإيطاليا

وتعادل منتخب إيطاليا مع سويسرا 0/0، علمًا بأن الأتزوري تعادل 1/1 مع بلغاريا في الجولة الماضية.

ورفع التعادل رصيد إيطاليا إلى 11 نقطة من 5 مباريات في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة، مقابل 7 نقاط من 3 مباريات لسويسرا في المركز الثاني، في حين يملك منتخب بلغاريا 5 نقاط من 5 مباريات.

فوز بلجيكا

ولحساب المجموعة الخامسة تفوق منتخب بلجيكا 3/0 على التشيك، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة من 5 مباريات في صدارة المجموعة.

وسجل أهداف بلجيكا، روميلو لوكاكو، وإدين هازارد، وأليكسيس ساليمايكيرس، في الدقائق 8 و41 و65.

وكان منتخب ويلز قد تقدم 3/2 على منتخب روسيا البيضاء ليرفع رفاق غاريث بيل رصيدهم إلى 6 نقاط من 3 مباريات في المركز الثالث.