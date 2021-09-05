رياضة

انسحاب منتخب الأرجنتين من مباراته أمام البرازيل بعد تدخل وزارة الصحة لإخراج زملائهم من الملعب
تاريخ النشر: 05 سبتمبر 2021 19:21 GMT
تاريخ التحديث: 05 سبتمبر 2021 19:41 GMT

انسحاب منتخب الأرجنتين من مباراته أمام البرازيل بعد تدخل وزارة الصحة لإخراج زملائهم من الملعب

انسحب منتخب الأرجنتين من مواجهة منافسه منتخب البرازيل بعد محاولة عناصر من وزارة الصحة البرازيلية إخراج مارتينيز وكريستيان روميرو ولوسيلسو، اليوم الأحد، من

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المصدر: فريق التحرير ورويترز

انسحب منتخب الأرجنتين من مواجهة منافسه منتخب البرازيل بعد محاولة عناصر من وزارة الصحة البرازيلية إخراج مارتينيز وكريستيان روميرو ولوسيلسو، اليوم الأحد، من الملعب،خلال مواجهة المنتخبين في تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2022.

وشارك ثلاثة لاعبين من الأرجنتين اتهمتهم السلطات الصحية البرازيلية بخرق قواعد الحجر الصحي في مباراة منتخب بلادهم أمام مضيفه البرازيلي رغم أن السلطات البرازيلية أمرتهم بالعزل الذاتي فورا قبل ساعات من انطلاق المواجهة.

وشهدت التشكيلة الرسمية للفريقين مشاركة إميليانو مارتينيز في حراسة المرمى وكريستيان روميرو في قلب الدفاع وجيوفاني لوسيلسو في الوسط.

والثلاثة ضمن أربعة لاعبين يحترفون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحاول عناصر من وزارة الصحة إخراج الثلاثي المذكور قبل أن يقرر لاعبو منتخب الأرجنتين الانسحاب من المباراة بعد وقت قصير من صافرة البداية.

وقال الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم إنه تم تأجيل المباراة.

واتهمت ”أنفيسا“، وهي الجهة المنظمة لقطاع الصحة بالبرازيل، اللاعبين الأربعة بخرق قواعد الحجر الصحي وفتحت تحقيقا.

2021-09-5-16

وطبقا للوائح التي نشرتها ”أنفيسا“ يجب على الزائرين الذين كانوا في المملكة المتحدة خلال 14 يوما التي سبقت دخولهم البرازيل الخضوع لحجر صحي لمدة 14 يوما عند وصولهم.

وقالت السلطات الصحية في وقت سابق في بيان ”أنفيسا“ تعتبر هذا الوضع تهديدا صحيا خطيرا ولذلك طلبت من السلطات الصحية المحلية وضع اللاعبين المذكورين فورا في الحجر الصحي ومنعهم من المشاركة في أي نشاط أو البقاء في الأراضي البرازيلية“.

ويلعب بوينديا ومارتينيز مع أستون فيلا بينما يلعب لوسيلسو وروميرو مع توتنهام.

وسافرت تشكيلة الأرجنتين إلى البرازيل يوم الجمعة بعد يوم واحد من الفوز 3/1 على فنزويلا في كراكاس بتصفيات كأس العالم.

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