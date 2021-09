انسحاب منتخب الأرجنتين من مباراته أمام البرازيل بعد تدخل وزارة الصحة لإخراج زملائهم من الملعب

انسحب منتخب الأرجنتين من مواجهة منافسه منتخب البرازيل بعد محاولة عناصر من وزارة الصحة البرازيلية إخراج مارتينيز وكريستيان روميرو ولوسيلسو، اليوم الأحد، من الملعب،خلال مواجهة المنتخبين في تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2022.

وشارك ثلاثة لاعبين من الأرجنتين اتهمتهم السلطات الصحية البرازيلية بخرق قواعد الحجر الصحي في مباراة منتخب بلادهم أمام مضيفه البرازيلي رغم أن السلطات البرازيلية أمرتهم بالعزل الذاتي فورا قبل ساعات من انطلاق المواجهة.

وشهدت التشكيلة الرسمية للفريقين مشاركة إميليانو مارتينيز في حراسة المرمى وكريستيان روميرو في قلب الدفاع وجيوفاني لوسيلسو في الوسط.

والثلاثة ضمن أربعة لاعبين يحترفون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

