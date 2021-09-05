ماركا: ريال مدريد سيدفع لمبابي أكبر مكافأة توقيع عقد في التاريخ

أفادت وسائل إعلام إسبانية، بأن ريال مدريد قد يدفع أكبر مكافأة انتقال للاعب في تاريخ كرة القدم، في صفقة النجم الفرنسي كيليان مبابي.

وفشل ريال مدريد في التعاقد مع مبابي في السوق الصيفي، الذي انتهى يوم الثلاثاء، بعد رفض باريس سان جيرمان الفرنسي كافة عروض ريال مدريد رغم أن آخر عرض بلغت قيمته 200 مليون يورو.

هدف مبابي نجم باريس سان جيرمان في شباك ريمس من رأسية رائعة pic.twitter.com/h0syp32pyr — إرم سبورت (@EremSports) August 29, 2021

وينتهي عقد مبابي، البالغ من العمر 22 عاما، مع باريس سان جيرمان، في نهاية الموسم الحالي؛ ما يعني أنه سيرحل عن الفريق دون أي مقابل، حال فشل التوصل لاتفاق على تجديد العقد بين الطرفين.

وفي هذه الحالة يمكن لريال مدريد التفاوض مع مبابي، دون موافقة باريس سان جيرمان، في يناير المقبل، مع تبقي 6 أشهر على نهاية عقد اللاعب والنادي.

وقالت صحيفة ”ماركا“، إنه رغم أن ريال مدريد لن يدفع أموالا لباريس سان جيرمان في هذه الحالة، إلا أن الصفقة قد تكلف الكثير، حيث قد يدفع ريال مدريد نحو 80 مليون يورو، سيكون هذا أكبر مبلغ يدفعه ناد للاعب في تاريخ كرة القدم.

وأوضحت الصحيفة أن مبابي مصمم على عدم تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، وأنه رفض 6 عروض من النادي الفرنسي، لتجديد العقد.

وأفادت ”ماركا“ بأنه في حالة مبابي، وعلى الرغم من أن اللاعب يريد اللعب لريال مدريد، إلا أن هناك العديد من الأندية التي تريد التعاقد معه، وهي مستعدة لعرض راتب أعلى مما سيدفعه ريال مدريد.

وقالت إنه من الصعب تخمين رقم معين سيحصل عليه مبابي كمكافأة عقد، لكن مصادر مقربة من النادي الملكي ووكلاء من عالم كرة القدم، مقتنعون بأن المدفوعات يمكن أن تصل إلى 80 مليون يورو، بين المكافآت والعمولات.

ومع ذلك، فإن هذا الرقم يبقى أقل من 200 مليون يورو الذي كان ريال مدريد على استعداد لدفعه هذا الصيف للحصول على توقيع مبابي، لكن باريس سان جيرمان رفض بيع اللاعب.

وانتقل مبابي من موناكو إلى باريس سان جيرمان بنظام الإعارة صيف 2017، قبل أن ينتقل بشكل دائم بعد عام واحد، وكلفت الصفقة نحو 145 مليون يورو.

وسجل مبابي مع باريس سان جيرمان 135 هدفا وقدم 63 تمريرة حاسمة، خلال 175 مباراة.