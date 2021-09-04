الصحف الرياضية: ثورة لابورتا الثالثة.. إنريكي يقاوم الانتقادات.. وحظر العنصريين (صور)

شكلت لقاءات تصفيات كأس العالم 2022 في أوروبا، وتأثير عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على طموحات لاعبي مانشستر يونايتد، وقضية العنصرية التي تعرض لها لاعبو منتخب إنجلترا في المجر، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، اليوم السبت.

كما اهتمت الصحف بتصريحات ميراليم بيانيتش حول رحيله من برشلونة، وتألق الرياضيين في الألعاب البارا أولمبية طوكيو 2022، وانطلاق الدوري الإسباني لكرة القدم للسيدات، وعرض ريال مدريد الضخم لكيليان مبابي، وثورة خوان لابورتا الثالثة في برشلونة.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تألق الرياضيين الإسبان خلال الألعاب بارا أولمبية طوكيو 2022، وكتبت: ”كم من تألق“.

كما تحدثت عن تصريحات البوسني ميراليم بيانيتش حول رحيله من برشلونة، وكتبت: ”بيانيتش: كومان لم يحترمني“.

الصحيفة اهتمت بمنتخب إسبانيا تحت 21 عامًا الفائز على روسيا 4-1 في تصفيات أمم أوروبا ومنتخب إسبانيا الأول الذي يستعد لمواجهة جورجيا في تصفيات كأس العالم 2022، وكتبت: ”إسبانيا بوجهين وفي خطر“.

كما اهتمت بانطلاق الدوري الإسباني لكرة القدم للسيدات، وكتبت: ”برشلونة المرشح الأقوى للفوز بلقب الدوري الذي ينطلق اليوم“.

سبورت

ركزت الصحيفة على ثورة خوان لابورتا في برشلونة، وكتبت: ثورة خوان لابورتا الثالثة“.

كما تحدثت عن انتقال البوسني ميراليم بيانتيش رسميًا من برشلونة إلى بيشكتاش وانطلاق الدوري الإسباني لكرة القدم سيدات، وكتبت: ”بطل الثلاثية برشلونة يبحث عن لقب جديد“.

الصحيفة اهتمت بعرض ريال مدريد لكيليان مبابي، وكتبت: ”ريال مدريد يقدم عرضًا ضخمًا لكيليان مبابي“.

واهتمت بمنتخب إسبانيا، وكتبت: ”لويس إنريكي يقاوم الانتقادات“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على إعادة توزيع أرقام على لاعبي برشلونة بعد رحيل ميسي وغريزمان، وكتبت: ”تجديد“.

كما تحدثت عن منتخب إسبانيا ووضعه الصعب في تصفيات كأس العالم 2022، وكتبت: ”إنذار للمنتخب الإسباني“.

الصحيفة اهتمت بالتدخل العنيف ضد ليونيل ميسي برفقة منتخب الأرجنتين أمام فنزويلا، وكتبت: ”ميسي ينجو بعد تدخل عنيف“.

أس

ركزت الصحيفة على النجم النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم بروسيا دورتموند والمطلوب من عدة أندية أوروبية، من بينها ريال مدريد، وكتبت: ”الصراع في الأفق“.

كما تحدثت عن تأهل الإسباني كارلوس ألكاراز على حساب اليوناني تيستيباس المصنف ثالثًا في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، وكتبت: ”ولادة نجم“.

كما اهتمت بانطلاق الدوري الإسباني لكرة القدم سيدات، وكتبت: ”الكل ضد برشلونة“، وبمنتخب إسبانيا الأول لكرة القدم الذي يواجه المتاعب في تصفيات كأس العالم 2022، وكتبت: ”المنتخب يصبح غائمًا“.

الصحف البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على تعرض لاعبي منتخب إنجلترا لهتافات عنصرية من طرف جماهير منتخب المجر خلال لقاء المنتخبين في تصفيات كأس العالم 2022، وكتبت: ”حظر العنصريين“.

ذا صن

ركزت الصحيفة على رسالة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لزملائه في مانشستر يونايتد، وكتبت: ”كريستيانو رونالدو قال لزملائه في مانشستر يونايتد إنه يريد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وتثير عودته للفريق ضجة“.

كما تحدثت عن الهتافات العنصرية ضد لاعبي منتخب إنجلترا خلال مواجهة المجر في تصفيات كأس العالم 2022، وكتبت: ”لا شيء يخيفنا“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاء المنتخب الفرنسي أمام منتخب أوكرانيا في تصفيات كأس العالم 2022، وكتبت: ”تغيير العتاد“.

كما اهتمت بتألق الرياضيين الفرنسيين في الألعاب البارا أولمبية طوكيو 2022، وكتبت: ”الذهب الكبير“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على يوفنتوس، ورغبة مدربه ماسيميليانو آليغري في تغيير خطط الفريق، وكتبت: ”ثورة يوفنتوس، صدمة اليغري“.

كما تحدثت عن تألق لاوتارو مارتينيز وكوريا ثنائي إنتر ميلان برفقة المنتخب الأرجنتيني، وكتبت: ”لاوتارو وكوريا يا له من عرض أهداف، وتمريرات حاسمة من أجل إينزاغي“.

كما اهتمت بمنتخب إيطاليا قبل مواجهة سويسرا في تصفيات كأس العالم 2022، وكتبت: ”مانشيني يجري تغييرات على إيطاليا“.