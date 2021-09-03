استبعاد إريكسن من قائمة إنتر ميلان وغيابه عن الفريق حتى نهاية العام

استبعد إنتر ميلان لاعبه الدنماركي كريستيان إريكسن من قائمة الفريق في الدوري الإيطالي، ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم بعد سقوطه في الملعب خلال مباراة منتخب بلاده وفنلندا في يورو 2020 الأخيرة، وخضوعه لجراحة لتركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب، لكن فرصته قائمة في اللعب، في يناير/كانون الثاني المقبل.

وسقط لاعب الوسط، البالغ من العمر 29 عامًا، على أرض الملعب خلال هزيمة الدنمارك في مباراتها الأولى في بطولة أوروبا أمام فنلندا، في 12 يونيو/ حزيران الماضي، في كوبنهاغن، وتلقى العلاج الذي أنقذ حياته في الملعب قبل نقله إلى المستشفى.

وخضع إريكسن لإنعاش قلبي رئوي على أرض الملعب، وعاد قلبه ينبض بعد الاستعانة بجهاز الصدمات الكهربائية قبل نقله إلى المستشفى.

وأجرى إريكسن جراحة لزراعة منظم لضربات القلب، حيث يمنع هذا الجهاز الإلكتروني الصغير السكتات القلبية القاتلة، ويساعد على استعادة ضربات القلب.

لكن شبكة beIN SPORTS قالت إن الدولي الدنماركي لم يدخل ضمن أي قائمة لإنتر ميلان هذا الموسم رغم عودته إلى ناديه وخضوعه لاختبارات لتقييم حالته الصحية في وقت بداية الموسم الحالي.

وقالت صحيفة “ إيكسترا بلاديت“ الدنماركية إن إريكسن لن يلعب في الدوري الإيطالي أو في دوري أبطال أوروبا مع إنتر حتى نهاية العام الحالي.

لكن إمكانية رؤيته يلعب بداية، من يناير/كانون الثاني 2022 موجودة بالفعل، حيث ستتاح لفريقه بعد ذلك الفرصة لوضع اسمه في القوائم الرسمية، لكن يجب على أطباء إنتر ميلان تجنب المخاطرة.

وتمنع لوائح الدوري الإيطالي خوض أي لاعب مباريات البطولة وهو يركّب أحد الأجهزة المنظمة لضربات القلب، مما يعني أنه يتعين على إريكسن نزع هذا الجهاز الصغير من جسده قبل أن يتمكن من اللعب مرة أخرى في إيطاليا.

وانضم إريكسن لإنتر، في يناير/كانون الثاني 2020، قادمًا من توتنهام هوتسبير الإنجليزي، مقابل 20 مليون يورو، وسجل للفريق 8 أهداف، وصنع 3 في 60 مباراة.

وسبق له اللعب لفريق الشباب في أياكس أمستردام، العام 2009، وانضم للفريق الأول العام 2010، وظل معه حتى العام 2013 عندما انتقل إلى توتنهام.