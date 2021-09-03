تدخل متهور من أدريان مارتينيز على قدم ميسي خلال مباراة الأرجنتين وفنزويلا (فيديو)

تعرض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لإصابة أثارت القلق، خلال فوز منتخب بلاده على فنزويلا بنتيجة 3-1 فجر اليوم الجمعة، في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

وتدخل أدريان مارتينيز لاعب منتخب فنزويلا بشكل قوي وعنيف على ركبة ميسي، وقرر حكم المباراة إشهار البطاقة الصفراء للمدافع الفنزويلي.

ولكن بعد مراجعة تقنية الفيديو عاد لإشهار البطاقة الحمراء المباشرة في وجه مارتينيز، بسب تدخله العنيف على قائد الأرجنتين.

تدخل في منتهى التهور من مدافع منتخب فنزويلا ضد ميسي وغضب واضح على رفاق الأرجنتيني😱 pic.twitter.com/p2MZiAnrp8 — إرم سبورت (@EremSports) September 3, 2021

وبحسب قناة ”Tyc“ الأرجنتينية، فإن ميسي عانى من جرح أسفل الركبة، لكن لحسن حظه كان الجرح سطحيا، وربما هذا التدخل كان سيسبب لـ“البرغوث“ المزيد من التعقيدات.

وأكمل ميسي المباراة حتى نهايتها، بعدما تلقى العلاج اللازم، وساهم في تحقيق ”التانغو“ الفوز وحصد النقاط الثلاث.

يذكر أن هذه المباراة هي الأولى لميسي مع الأرجنتين بعد تتويجه معه ببطولة كوبا أمريكا في العاشر من يوليو الماضي، وبعد انتقاله هذا الصيف من برشلونة إلى باريس سان جيرمان.

افتتح لاوتارو مارتينيز التسجيل في الوقت البدل عن الضائع من الشوط الأول، بعد نحو ربع ساعة من طرد الفنزويلي لويس أدريان مارتينيز لخطأ متهور على ميسي.

لم تكن الأرجنتين مبهرة، لكن التفوّق العددي منحها أفضلية عبر البديلين خواكين كوريا وأنخل كوريا اللذين هزّا الشباك (71 و74).

وسجلت فنزويلا هدفا شرفيا عبر يفرسون سوتيلدو من ركلة جزاء على طريقة بانينكا في اللحظات الأخيرة.

وتسافر الأرجنتين إلى البرازيل الأحد، في مشهد يبدو كإعادة لنهائي البطولة القارية لكوبا أميركا.