ما الأرقام القياسية التي لا يزال بإمكان رونالدو وميسي تحطيمها؟

غادر أحدهما للتو النادي الذي نشأ فيه وأصبح محترفا، بينما عاد الآخر إلى النادي الذي جعله نجما عالميا، ولذلك ورغم أن ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو تجاوزا الثلاثين من عمرهما، لكنهما يظلان من أفضل اللاعبين الذين يطاردون ما تبقى لديهم من أرقام قياسية قليلة يمكن تحطيمها.

وكتب نجما برشلونة وريال مدريد السابقان، وكلاهما يلعبان الآن خارج إسبانيا، صفحات وصفحات من تاريخ كرة القدم وسيتم تذكرهما إلى الأبد على ما فعلاه في اللعبة، وأيضا ما لم ينجزاه بعد.

ورصدت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية ما لم يحققه رونالدو وميسي بعد من أرقام قياسية، وما يمكن أن يحطماه مع فريقيهما الجديدين.

ما حققه رونالدو وميسي حتى الآن

ألقاب في الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا وحتى البطولات الدولية، فقد فاز اللاعبان بكل ما يمكنهم الحصول عليه على مستوى الأندية.

أما بالنسبة للأهداف، وهي منطقة يتفوق فيها كلاهما، فقد أصبح رونالدو هذا الأسبوع أفضل هداف دولي على الإطلاق برصيد 111 هدفا وفي الوقت نفسه، ميسي هو أفضل هداف في تاريخ الليغا برصيد 474 هدفا وفي دوري أبطال أوروبا مع فريق واحد برصيد 120 هدفا.

موقف ميسي من المشاركة في مباراة البرازيل والأرجنتين https://t.co/fU3LHMocwb pic.twitter.com/TIwe4wsFVG — إرم سبورت (@EremSports) September 3, 2021

لكن المهاجم البرتغالي هو أفضل هداف في دوري أبطال أوروبا على الإطلاق قياسا بالأندية التي لعب لها برصيد 134 هدفا خلال مسيرته مع مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس.

ويحمل ميسي الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد في الليغا برصيد 50 هدفا، وفاز بلقب هداف الليغا أكثر من أي شخص آخر وتوج باللقب للمرة الثامنة العام الماضي.

ما الذي لا يزال بإمكان رونالدو وميسي تحقيقه؟

قد يكون رونالدو بالفعل أفضل هداف دولي في كل العصور، لكن ميسي لا يزال بإمكانه أن يصبح أفضل هداف لأمريكا الجنوبية في المباريات الدولية، ويحتاج فقط إلى هدفين ليتجاوز الرقم القياسي للأسطورة بيليه.

كريستيانو رونالدو

شكرًا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية

من الجيد دائمًا أن يتم الاعتراف بك على أنك محطم للأرقام القياسية العالمية

دعونا نستمر في محاولة جعل الأرقام أعلى#إرم_سبورت #رونالدو #غينيس pic.twitter.com/FpZLuDoZ7p — إرم سبورت (@EremSports) September 3, 2021

من جانبه، وبعد انتقاله إلى مانشستر يونايتد بات رونالدو على بُعد مباراتين من أن يصبح أكثر لاعب مشاركة في مباريات دوري أبطال أوروبا، وهو رقم قياسي يحتفظ به حاليا إيكر كاسياس الذي لديه 177 مباراة، مقابل 149 مباراة لميسي.

وحصل ميسي على ست جوائز للكرة الذهبية مقابل خمسة لرونالدو، بينما حصل لاعب ريال مدريد السابق على خمس بطولات دوري أبطال أوروبا مقابل أربعة للأرجنتيني.

رد فعل ميسي بعد هدف مبابي في شباك ريمس pic.twitter.com/wOR3zWeihE — إرم سبورت (@EremSports) August 29, 2021

ومن حيث الأهداف، فعلى مستوى الأندية، رونالدو لديه 674 هدفا، متقدما على ميسي بفارق هدفين، ومن الغريب أنه يحتاج إلى تسعة أهداف فقط ليتجاوز رقم مدربه الجديد أولي جونار سولشاير ويشارك المركز الخامس عشر في قائمة هدافي مانشستر يونايتد عبر التاريخ برصيد 127 هدفا، لكنه سيحتاج إلى أكثر من 155 هدفا لدخول قائمة العشرة الأوائل.