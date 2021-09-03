الصحف الرياضية: مبابي سيلعب لريال مدريد.. كييزا لا يكفي.. ورونالدو يصفع تقنية حكم الفيديو

شكلت نتائج لقاءات تصفيات كأس العالم 2022 في أوروبا وأخبار الانتقالات العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، اليوم الجمعة.

كما اهتمت الصحف بتصريحات كريم بنزيما حول كيليان مبابي وقدومه لريال مدريد وغضب فلورنتينو بيريز من طريقة باريس سان جيرمان في التعامل خلال الصفقة ودفاع آرسين فينغر على تنظيم كأس العالم كل سنتين.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على هزيمة المنتخب الإسباني أمام منتخب السويد 2/1 في تصفيات كأس العالم 2022 وكتبت: ”إنريكي لدينا مشكلة“.

كما اهتمت بتصريحات كريم بنزيما نجم ريال مدريد عن زميله في منتخب فرنسا كيليان مبابي وكتبت: ”مبابي سيلعب لريال مدريد“.

واهتمت الصحيفة بتصريحات البرازيلي إيمرسون الذي باعه برشلونة لتوتنهام رغم أنه انتقل لصفوفه هذا الصيف.

سبورت

ركزت الصحيفة على خسارة المنتخب الإسباني أمام منتخب السويد 2/1 في تصفيات كأس العالم 2022 وكتبت: ”التأهل لكأس العالم يتعقد“.

كما اهتمت برحيل البوسني ميراليم بيانيتش من برشلونة لبشكتاش التركي معارا وكتبت: ”بيانيتش ينتقل لبشكتاش معارا“.

كما اهتمت بنجمة برشلونة للسيدات أليكسا بوتيلاس وكتبت: ”تكرار الثلاثية أصعب من الفوز بها“.

أس

ركزت الصحيفة على هزيمة المنتخب الإسباني أمام منتخب السويد 2/1 في تصفيات كأس العالم 2022 وكتبت: ”انزلاق عالمي“.

كما اهتمت بتصريحات كريم بنزيما حول نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي وكتبت: ”بنزيما: كيليان مبابي سيلعب لريال مدريد“.

الصحيفة اهتمت بنفي لجنة المسابقات في رابطة الدوري الإسباني تأجيل لقاء إشبيلية وبرشلونة.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على فوز منتخب السويد على منتخب إسبانيا في تصفيات كأس العالم 2022 وكتبت: ”تتعقد“.

كما تحدثت عن أخبار برشلونة وكتبت: ”بيانيتش ينتقل معارا لبشكتاش“ و“أولمو في صيف 2022″.

الصحيفة اهتمت بغضب ريال مدريد من باريس سان جيرمان وكتبت: ”ريال مدريد غاضب من فظاظة باريس سان جيرمان في صفقة كيليان مبابي“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على دفاع المدرب المخضرم آرسين فينغر عن تنظيم كأس العالم كل سنتين وكتبت: ”كأس العالم كل سنتين، واقعي السيد فينغر؟“.

كما اهتمت بمغادرة كيليان مبابي من معسكر المنتخب الفرنسي وكتبت: ”لماذا ترك كيليان مبابي منتخب فرنسا؟“.

الصحف الإيطالية

كوريري ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على تعادل منتخب إيطاليا أمام منتخب بلغاريا 1/1 في تصفيات كأس العالم 2022، وتسجيل رقم قياسي عبر تجنب الخسارة في 35 لقاء، وكتبت: ”جيد جدا“.

كما تحدثت عن إفلات كريستيانو رونالدو من الطرد خلال لقاء منتخب البرتغال أمام إيرلندا وكتبت: ”كريستيانو رونالدو يصفع تقنية حكم الفيديو“.

الصحيفة اهتمت بإصابة أوليفييه جيرو مهاجم ميلان بفيروس كورونا وكتبت: ”جيرو إيجابي لفيروس كورونا ولقاء لاتسيو في خطر“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على تعادل منتخب إيطاليا أمام منتخب بلغاريا 1/1 في تصفيات كأس العالم 2022 وكتبت: ”كييزا لا يكفي“.

كما اهتمت بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل من يوفنتوس لمانشستر يونايتد وكتبت: ”كريستيانو رونالدو يحترم يوفنتوس“.