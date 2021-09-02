تصفيات كأس العالم: فوز إنجلترا وألمانيا وبلجيكا.. وتعادل إيطاليا وخسارة إسبانيا أمام السويد

سقطت إيطاليا بطلة أوروبا في فخ التعادل على أرضها مع بلغاريا 1-1، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال 2022 على ملعب ”ارتيميو فرانكي“ في مدينة فلورانسا، الخميس.

وتكون بلغاريا، التي شاركت للمرة الأخيرة في نهائيات كأس العالم عام 1994 عندما حلت رابعة، قد فرملت قطار إيطاليا التي حققت الفوز في مبارياتها الثلاث الأولى في التصفيات بنتيجة واحدة 2-صفر على أيرلندا الشمالية في بارما، بلغاريا في صوفيا، وليتوانيا في فيلنيوس.

افتتح مهاجم يوفنتوس فيديريكو كييزا التسجيل لأبطال أوروبا بتسديدة زاحفة بيسراه بعد مرور 16 دقيقة، لكن بلغاريا سرعان ما أدركت التعادل بواسطة اتاناس ايلييف في الدقيقة 39. وعلى الرغم من السيطرة شبه المطلقة للمنتخب الإيطالي، لا سيما في الشوط الثاني، إلا أنه لم يتمكن من الخروج بنقاط المباراة الثلاث.

وكانت المباراة الظهور الأول للمنتخب الإيطالي منذ تتويجه باللقب القاري في 11 يوليو على حساب إنجلترا بركلات الترجيح.

لكن على الرغم من خيبة الأمل جراء التعادل، رفعت إيطاليا رصيدها من المباريات إلى 35 من دون خسارة، وهي أطول سلسلة لها في تاريخها.

منتخب #إيطاليا يسقط في فخ التعادل أمام #بلغاريا 1 – 1 ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022 #تصفيات_كاس_العالم_2022 pic.twitter.com/Ovzse05vEc — إرم سبورت (@EremSports) September 2, 2021

ألمانيا تعود إلى الانتصارات في مباراة فليك الأولى

استعاد المنتخب الألماني نغمة الانتصارات في المجموعة العاشرة والأخيرة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، وذلك عقب فوزه على مضيفه ليختنشتاين 2 – صفر، يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة.

وجاء الفوز في أول مباراة للمنتخب الألماني تحت قيادة مديره الفني الجديد هانزي فليك، الذي تولى منصبه خلفا ليواخيم لوف الذي خسر الفريق تحت قيادته في آخر مباراة له في التصفيات أمام مقدونيا الشمالية 1 – 2، قبل أن يخرج من دور الستة عشر ببطولة كأس أمم أوروبا أمام منتخب إنجلترا، لتنتهي مسيرته التدريبية مع المنتخب بعد تواجده على رأس الإدارة الفنية للفريق منذ عام 2006.

وفي الدقيقة 41 سجل تيمو فيرنر الهدف الأول للمنتخب الألماني، قبل أن يضيف زميله ليروي ساني الهدف الثاني في الدقيقة 77.

ورفع المنتخب الألماني رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني، فيما يتذيل منتخب ليختنشتاين ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط.

وفي مباراة أخرى، ضمن منافسات المجموعة ذاتها، خيم التعادل السلبي على مواجهة مقدونيا الشمالية وأرمينيا.

ورفع منتخب أرمينيا رصيده إلى عشر نقاط في صدارة المجموعة، فيما يحتل منتخب مقدونيا الشمالية المركز الثالث برصيد سبع نقاط.

وفاز المنتخب الروماني على نظيره الأيسلندي 2 – صفر، ضمن منافسات الجولة ذاتها من المجموعة العاشرة.

وتقدم دينيس مان بالهدف الأول للمنتخب الروماني في الدقيقة 47، قبل أن يضيف نيكولاي ستانسيو الهدف الثاني في الدقيقة 83.

ورفع المنتخب الروماني رصيده إلى ست نقاط في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد منتخب أيسلندا عند ثلاث نقاط في المركز الخامس (قبل الأخير).

منتخب إنجلترا يعزز صدارته برباعية في المجر

عزز المنتخب الإنجليزي صدارته للمجموعة التاسعة بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، وذلك عقب فوزه الكبير على مضيفه المجري 4 – صفر، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة.

ورفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى 12 نقطة، بعدما حقق فوزه الرابع على التوالي، فيما تجمد رصيد المنتخب المجري عند سبع نقاط في المركز الثالث.

وتقدم المنتخب الإنجليزي في الدقيقة 55 عن طريق رحيم سترلينغ، قبل أن يضيف هاري كين الهدف الثاني في الدقيقة 63.

وفي الدقيقة 69 أضاف المدافع هاري ماغواير الهدف الثالث، قبل أن يختتم ديكلان رايس رباعية الإنجليز في الدقيقة 87.

#إنجلترا تواصل انتصاراتها في التصفيات الأوروبية المؤهلة لـ #كأس_العالم بفوزها على المجر 4 – 0#تصفيات_كاس_العالم_2022 pic.twitter.com/8lJjanBowT — إرم سبورت (@EremSports) September 2, 2021

وضمن منافسات المجموعة ذاتها، فاز المنتخب البولندي على نظيره الألباني 4 – 1.

وتقدم نجم بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي بالهدف الأول للمنتخب البولندي في الدقيقة 12، قبل أن يدرك سوكول سيكاليشي التعادل لصالح المنتخب الألباني في الدقيقة 25.

وفي الدقيقة 44 سجل أدام بوكسا الهدف الثاني للمنتخب البولندي، قبل أن يضيف زميله جريجورز كريشوياك الهدف الثالث في الدقيقة 54، ثم سجل كارول لينيتي الهدف الرابع في الدقيقة 89.

ورفع منتخب بولندا رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد منتخب ألبانيا عند ست نقاط في المركز الرابع.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها، فاز منتخب أندورا على سان مارينو 2 – صفر.

سجل مارك فاليس هدفي أندورا في الدقيقتين 18 و 24.

ورفع منتخب أندورا رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الخامس، بعدما حقق فوزه الأول في المجموعة، فيما يظل منتخب سان مارينو بدون رصيد من النقاط في المركز السادس والأخير.

السويد تهزم إسبانيا وتخطف الصدارة

ارتقى منتخب السويد لصدارة ترتيب المجموعة الثانية بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم المقررة في قطر العام القادم، بفوزه الثمين 2 – 1 على ضيفه منتخب إسبانيا يوم الخميس في الجولة الرابعة للمجموعة، التي شهدت أيضا فوز كوسوفو على مضيفتها جورجيا 1 – صفر.

وارتفع رصيد منتخب السويد إلى تسع نقاط في الصدارة من ثلاثة لقاءات، ليحقق العلامة الكاملة حتى الآن، متفوقا بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه منتخب إسبانيا، الذي تراجع للمركز الثاني، بعد خوضه 4 مباريات.

وجاء منتخب كوسوفو في المركز الثالث بثلاث نقاط من 3 مباريات، بفارق نقطة أمام منتخب اليونان، صاحب المركز الرابع بنقطتين، وقبع منتخب جورجيا في قاع الترتيب بنقطة واحدة.

وتقدم منتخب إسبانيا بهدف حمل توقيع كارلوس سولير في الدقيقة الخامسة، لكن سرعان ما تعادل المنتخب السويدي عن طريق أليكسندر إيزاك في الدقيقة التالية.

وأضاف فيكتور كلايسون الهدف الثاني لمنتخب السويد في الدقيقة 57، ليقوده لمواصلة انطلاقته المثالية في المجموعة.

واقتنص منتخب كوسوفو انتصاره الأول في المجموعة، عقب فوزه 1 – صفر على مضيفه منتخب جورجيا في وقت سابق اليوم.

وتقمص فيدات موريكي دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله هدف كوسوفو الوحيد في الدقيقة 18.

ثنائية لوكاكو تساعد بلجيكا في اجتياز صدمة مبكرة أمام أستونيا

سجل روميلو لوكاكو هدفين لتنجو بلجيكا من مأزق مبكر وتسحق أستونيا 5-2، اليوم الخميس، معززة صدارتها للمجموعة الخامسة بتصفيات كأس العالم لكرة القدم.

ورفع لوكاكو رصيده إلى 66 هدفا في 99 مباراة مع منتخب بلاده، بعد أن تعرضت بلجيكا لصدمة مبكرة حين انتزع ماتياس كايت قائد استونيا الكرة من منتصف الملعب وسدد كرة قوية ليضع أصحاب الضيافة في المقدمة في الدقيقة الثانية.

لكن بلجيكا متصدرة التصنيف العالمي للفيفا رفعت رصيدها إلى 10 نقاط من أربع مباريات، فيما تتذيل أستونيا الترتيب عقب خسارة أول ثلاث مباريات.

وأحرز هانز فاناكن وأكسل فيتسل والبديل توماس فوكيه بقية أهداف بلجيكا، فيما أحرز إيريك سورجا هدفا لحفظ ماء الوجه لأستونيا.