رسميًا.. كريستيانو رونالدو يرتدي القميص رقم 7 مع مانشستر يونايتد

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أن كريستيانو رونالدو سيرتدي القميص رقم 7 بعد عودته إلى أولد ترافورد.

واشتهر النجم البرتغالي بارتداء رقم (7) وهو ”القميص الأسطوري“ خلال فترته الأولى مع يونايتد، وقال النادي في بيان رسمي: ”يمكننا الآن أن نؤكد أن رونالدو سيضعه على ظهره مرة أخرى“.

في المواسم الستة الأولى له في مانشستر بين عامي 2003 و2009، لعب رونالدو 292 مباراة وسجل 118 هدفًا، وفاز بتسعة ألقاب، بما في ذلك ثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي ولقب في دوري أبطال أوروبا.

الرقم 7 هو رقم مميز في تاريخ يونايتد، حيث سبق أن ارتداه أيقونات النادي مثل جورج بست وبريان روبسون وإريك كانتونا وديفيد بيكهام. الآن، يعود إلى الرجل الذي خلف بيكهام فيها، رونالدو.

وورث رونالدو الرقم من إدينسون كافاني، الذي سيتحول إلى رقم 21، وهو نفس الرقم الذي يرتديه مع منتخب أوروغواي.

كريستيانو رونالدو يتحدث عن عودته إلى مسرح الأحلام💥💥 pic.twitter.com/74mbFN1Hqu — إرم سبورت (@EremSports) September 2, 2021

أول مباراة ليونايتد بعد فترة التوقف الدولية، التي يمكن أن يعود فيها رونالدو إلى أولد ترافورد، ستكون على أرضه أمام نيوكاسل يونايتد يوم السبت 11 سبتمبر.

رونالدو يترك معسكر البرتغال

من جهة أخرى، يغادر كريستيانو رونالدو معسكر منتخب البرتغال، بعد حصوله على بطاقة صفراء في مباراة الأمس التي جمعته بمنتخب أيرلندا ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال 2022، والتي انتهت بفوز ”الدون“ ورفاقه بهدفين لهدف حملا توقيع نجم يوفنتوس السابق.

وسيغيب رونالدو عن المباراة المقبلة التي ستجمع منتخبي البرتغال وأذربيجان بسبب تراكم البطاقات.

وأفاد الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، اليوم الخميس، في بيان له، بأن رونالدو، الذي خاض مباراة أيرلندا كاملة، أجرى جلسة استشفاء صباح الخميس داخل فندق معسكر المنتخب، إلى جانب ذلك سمح له الاتحاد بمغادرة المعسكر.

كريستيانو رونالدو يصبح الهداف التاريخي لمنتخبات كرة القدم ويرفع رصيده إلى 111 هدفًا دوليًا https://t.co/MGSN88KqqV pic.twitter.com/FVGc3BwuoW — إرم سبورت (@EremSports) September 1, 2021

وأشهر حكم مباراة أيرلندا البطاقة الصفراء في وجه رونالدو بعدما خلع قميصه احتفالاً بالهدف الذي سجله في (ق96)، والذي قاد منتخب البرتغال نحو تحقيق الانتصار.

كما أشارت تقارير صحفية برتغالية إلى أن رونالدو سيستغل فترة التوقف الدولي ليطير إلى إنجلترا، حيث سيتم تقديمه إلى الجماهير بعد توقيعه رسميًا لنادي مانشستر يونايتد.

وسجل رونالدو هدف التعادل لصالح منتخب بلاده في (ق89)، الذي كان هدفه رقم 110 مع البرتغال، ما يجعله في صدارة الهدّافين مع منتخبات بلادهم في التاريخ، إلى جانب الهدف الذي أحرزه قبل لحظات على صافرة النهاية.

وستلعب البرتغال السبت المقبل مباراة ”ودية“ ضد منتخب قطر في المجر، وفي 7 سبتمبر (أيلول) ستلعب ضد أذربيجان في باكو ضمن التصفيات المؤهلة للمونديال.