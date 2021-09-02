رياضة

إصابة أوليفييه جيرو بفيروس كورونا وميلان يعلن عزله عن باقي الفريق
تاريخ النشر: 02 سبتمبر 2021 15:26 GMT
تاريخ التحديث: 02 سبتمبر 2021 15:40 GMT

إصابة أوليفييه جيرو بفيروس كورونا وميلان يعلن عزله عن باقي الفريق

انضم جيرو لميلان من نادي تشيلسي الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

أصيب المهاجم الفرنسي المخضرم لنادي ميلان الإيطالي، أوليفييه جيرو بفيروس كورونا، بحسب ما أعلن ناديه اليوم الخميس.

وفي بيان له على موقعه الرسمي، قال ميلان إن نتيجة اختبار جيرو ”جاءت إيجابية لمسحة أجريت في منزله“، مضيفا أنه ”بحال جيدة، لكن يتعين عليه البقاء معزولا“.

ولم يستدع جيرو (34 عاما) إلى تشكيلة منتخب فرنسا التي تعادلت مع البوسنة والهرسك 1-1 الأربعاء، في تصفيات مونديال قطر 2022، إذ استبعده المدرب ديدييه ديشان برغم كونه ثاني أفضل هداف في تاريخ المنتخب بعد تييري هنري، برصيد 46 هدفا.

وحقق جيرو بداية جيدة مع ميلان إثر قدومه من تشلسي الإنكليزي، بتسجيله مرتين خلال الفوز على كالياري 4-1 الأحد، على ملعب سان سيرو في الدوري المحلي.

وأضاف ميلان أن جيرو ”لم يكن على اتصال مع باقي أعضاء الفريق منذ المباراة ضد كالياري“.

وانضم جيرو لميلان من نادي تشيلسي الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية، وسجل أول هدفين له مع ناديه الجديد، في المباراة التي فاز بها 4-1 على كالياري الأسبوع الماضي.

وبدأ فريق ميلان، بقيادة ستيفانو بيولي الموسم بتحقيق انتصارين، ويحتل المركز الرابع. ويلتقي ميلان مع لاتسيو يوم 12 سبتمبر عقب نهاية فترة التوقف الدولي.

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