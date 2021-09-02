إصابة أوليفييه جيرو بفيروس كورونا وميلان يعلن عزله عن باقي الفريق

أصيب المهاجم الفرنسي المخضرم لنادي ميلان الإيطالي، أوليفييه جيرو بفيروس كورونا، بحسب ما أعلن ناديه اليوم الخميس.

وفي بيان له على موقعه الرسمي، قال ميلان إن نتيجة اختبار جيرو ”جاءت إيجابية لمسحة أجريت في منزله“، مضيفا أنه ”بحال جيدة، لكن يتعين عليه البقاء معزولا“.

ولم يستدع جيرو (34 عاما) إلى تشكيلة منتخب فرنسا التي تعادلت مع البوسنة والهرسك 1-1 الأربعاء، في تصفيات مونديال قطر 2022، إذ استبعده المدرب ديدييه ديشان برغم كونه ثاني أفضل هداف في تاريخ المنتخب بعد تييري هنري، برصيد 46 هدفا.

أوليفييه #جيرو سجل أول هدفين مع #ميلان ليقوده للفوز 4-1 على #كالياري

وواصل فريق المدرب ستيفانو بيولي بدايته المثالية في #الدوري_الإيطالي

وحقق ميلان فوزه الثاني على التوالي وأصبح رصيده ست نقاط، كما هو حال أربعة فرق أخرى. pic.twitter.com/poUVxLXBtg — إرم سبورت (@EremSports) August 29, 2021

وحقق جيرو بداية جيدة مع ميلان إثر قدومه من تشلسي الإنكليزي، بتسجيله مرتين خلال الفوز على كالياري 4-1 الأحد، على ملعب سان سيرو في الدوري المحلي.

وأضاف ميلان أن جيرو ”لم يكن على اتصال مع باقي أعضاء الفريق منذ المباراة ضد كالياري“.

وانضم جيرو لميلان من نادي تشيلسي الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية، وسجل أول هدفين له مع ناديه الجديد، في المباراة التي فاز بها 4-1 على كالياري الأسبوع الماضي.

وبدأ فريق ميلان، بقيادة ستيفانو بيولي الموسم بتحقيق انتصارين، ويحتل المركز الرابع. ويلتقي ميلان مع لاتسيو يوم 12 سبتمبر عقب نهاية فترة التوقف الدولي.