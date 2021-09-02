الصحف الرياضية: وريث ميسي.. وبنزيما لمبابي "أراك العام المقبل"

شكلت مباريات تصفيات كأس العالم قطر 2022 الخاصة بأوروبا ونتائج لقاءات يوم الأربعاء ولقاءات الخميس وتسجيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لرقم قياسي جديد حيث أصبح الهداف التاريخي للمنتخبات العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الخميس.

كما اهتمت الصحف بمنح برشلونة الرقم 10 لأنسو فاتي ومفاوضات تجديد عقد المدرب الهولندي رونالد كومان وشعور كليان مبابي بالخيانة.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية..

الصحف الإسباني

ماركا

ركزت الصحيفة على لقاء المنتخب الإسباني أمام منتخب السويد في تصفيات كأس العالم قطر 2022 وكتبت ”نهائي من أجل كأس العالم“.

كما تحدثت الصحيفة عن الرقم القياسي للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والذي سجل هدفين خلال فوز منتخب البرتغال على أيرلندا وكتبت ”كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي للمنتخبات“.

الصحيفة اهتمت بتعاقدات أتلتيكو مدريد وعودة غريزمان وكتبت ”أتلتيكو مدريد سوبر“.

كما اهتمت بكليان مبابي بعد فشل انتقاله لريال مدريد وكتبت ”كليان مبابي يشعر بالخيانة من باريس سان جيرمان“.

سبورت

ركزت الصحيفة على منح برشلونة رقم 10 لأنسو فاتي بعد رحيل ليونيل ميسي وكتبت ”أنسو فاتي هو الرقم 10“.

كما تحدثت عن تجديد عقد الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة وكتبت ”كومان التجديد المشروط“.

الصحيفة اهتمت بلقاء منتخب إسبانيا أمام منتخب السويد في تصفيات كأس العالم قطر 2022 وكتبت ”نهائي لمنتخب إسبانيا“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على منح برشلونة رقم 10 لأنسو فاتي وكتبت ”أنسو فاتي وريث ميسي“.

كما تحدثت عن أخبار برشلونة وكتبت ”مفاوضات لتجديد عقد رونالد كومان “ و ”الدلال لوك دي يونغ“.

الصحيفة اهتمت بلقاء منتخب إسبانيا أمام منتخب السويد في تصفيات كأس العالم قطر 2022 وكتبت ”لقاء مهم لمنتخب إسبانيا“.

آس

ركزت الصحيفة على لقاء كريم بن زيما نجم ريال مدريد بكليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان في المنتخب الفرنسي وكتبت ”أراك العام المقبل“.

كما تحدثت عن لقاء منتخب إسبانيا مع منتخب السويد في تصفيات كأس العالم قطر 2022 وكتبت ”نهائي في السويد“.

الصحيفة اهتمت بالرقم القياسي للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي للمنتخبات وكتبت ”كريستيانو رونالدو الأرقام القياسية“.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على لقاء منتخب إنجلترا ومنتخب المجر في تصفيات كأس العالم قطر 2022 وتصريحات هاري ماغوير مدافع المنتخب الإنجليزي وكتبت ”ندوب نهائيات أمم أوروبا“.

كما تحدثت عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وكتبت ”رونالدو هو الوقت المناسب لمسافات طويلة“.

الصحيفة اهتمت بخوف إنجلترا من عودة الجمهور للملاعب وكتبت ”إنجلترا الخوف من الألم في الملاعب“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تعادل منتخب فرنسا أمام منتخب البوسنة والهرسك 1-1 في تصفيات كأس العالم 2022 وكتبت ”العودة صفر“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء المنتخب الإيطالي مع منتخب بلغاريا في تصفيات كأس العالم قطر 2022 وكتبت ”أبطال ويمبلي“.

كما اهتمت بالرقم القياسي الجديد لكريستيانو رونالدو، إذ أصبح الهداف التاريخي للمنتخبات وكتبت ”كريستيانو رونالدو إلى ما لا نهاية.. ليلة رقم قياسي“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على يوفنتوس ومدربه العائد ماسيميليانو أليغري بعد بداية متواضعة وكتبت ”أليغري فكر في الأمر“.

كما اهتمت بمنتخب إيطاليا الذي يستعد لمواجهة منتخب بلغاريا في تصفيات كأس العالم قطر 2022 وكتبت ”أين كنا“.