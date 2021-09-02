نشرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية في أحد عناوين صفحتها الأولى اليوم الخميس خبرا يتعلق بالنجم الفرنسي كليان مبابي نجم باريس سان جيرمان حيث كتبت :“ كليان مبابي يشعر بالخيانة من باريس سان جيرمان ”.

وفشلت صفقة انتقال النجم الفرنسي نحو ريال مدريد في ظل تشبث الفريق الفرنسي بشروطه ومطالبه بمبالغ كبيرة رغم كون تقارير إعلامية تحدثت عن كون الفريق الإسباني قدم عرضا في اللحظات الأخيرة يبلغ 200 مليون يورو.

وبحسب ماركا، لم تكن إدارة باريس سان جيرمان ممثلة في رئيسه ناصر الخليفي تملك سلطة القرار في مستقبل النجم كليان مبابي، لكن القرار في يد أمير قطر المالك الرئيسي للفريق والذي رفض كل العروض من ريال مدريد.

وتحدث البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان عن كون فريقه اعتبر عروض ريال مدريد غير كافية، كما أن كليان مبابي وعدهم بعدم الرحيل مجانا، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول مستقبله لكون عقده ينتهي صيف 2022 وبإمكانه الرحيل مجانا.

وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن وعد من ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان للنجم كليان مبابي بتركه يرحل نحو ريال مدريد في حال التوصل لعرض يوازي ما دفع الفريق لضمه، وهو ما حدث فعلا، لكن الرئيس لم يف بوعده، واعتبر النجم أنه تعرض للخيانة من الرئيس وإدارة الفريق.

وذكرت صحيفة “ ماركا “ أن ريال مدريد ما زال بإمكانه ضم كليان مبابي لكن مجانا في كانون الثاني / يناير القادم حين يدخل الفترة الحرة من عقده، لكنه يحتاج لصمود اللاعب أمام الضغوط الكبيرة التي ستمارس عليه وعلى محيطه لتجديد عقده من طرف إدارة باريس سان جيرمان.

وبحسب الصحيفة، يحتاج كليان مبابي للصمود 4 أشهر فقط لغاية بداية السنة القادمة، وحينها يوقع عقود انضمامه لريال مدريد ويحقق رغبته في قيادة مشروع لفريق كبير كان يحلم بالانتقال لصفوفه.