كريستيانو رونالدو يصبح الهداف التاريخي لمنتخبات كرة القدم ويرفع رصيده إلى 111 هدفًا دوليًا

دخل النجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو تاريخ كرة القدم العالمية من أوسع أبوابه، عندما قاد منتخب بلاده لقلب تأخره صفر -1 أمام ضيفه منتخب أيرلندا، لانتصار قاتل 2 – 1 في الجولة الرابعة بالمجموعة الأولى للتصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، والتي شهدت أيضا فوز لوكسمبورغ على ضيفتها أذربيجان بالنتيجة ذاتها.

وأصبح كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي في كرة القدم الدولية للرجال بعدما سجل هدفين قرب النهاية ليهدي البرتغال الفوز 2-1 على أيرلندا في المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم، اليوم الأربعاء، ليرفع رصيده إلى 111 هدفًا.

وبهذين الهدفين، رفع رونالدو رصيده التهديفي مع منتخب البرتغال إلى 111 هدفًا، لينفرد بصدارة قائمة الهدافين التاريخيين على المستوى الدولي، بفارق هدفين أمام أقرب ملاحقيه النجم الإيراني المعتزل علي دائي.

يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات.. #كريستيانو رونالدو يرفع رصييده إلى 111 هدف مع منتخب #البرتغال ويصبح الهداف التاريخي في كرة القدم الدولية للرجال بعدما فك الشراكة مع الإيراني على دائ صاحب الـ109 هدف دولي pic.twitter.com/Z6HVVx5GS1 — إرم سبورت (@EremSports) September 1, 2021

وهبط ”دائي“ للمركز الثاني بعد أن توقف رصيده عند 109 أهداف.

يذكر أن رونالدو أهدر ركلة جزاء أنقذها جافين بازونو حارس أيرلندا في الشوط الأول بعدما ارتكب جيف هندريك خطأ ضد برونو فرنانديز داخل المنطقة.

وبدا أن الليلة ستكون محبطة لرونالدو ولبلاده قبل أن يرتقي المهاجم البالغ من العمر 36 عامًا لكرة عرضية ويسجل في الدقيقة 89 ليجتاز رقم الإيراني علي دائي الذي أحرز 109 أهداف مع منتخب بلاده.

وانتزع رونالدو هدف الانتصار بنفس الطريقة بضربة رأس في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع ليصل إلى 111 هدفًا دوليًا.

وبقي ستيفن كيني مدرب أيرلندا دون فوز مع أيرلندا التي تتذيل المجموعة الأولى دون نقاط من 3 مباريات.

وانفرد منتخب البرتغال بصدارة المجموعة برصيد 10 نقاط من 4 مباريات، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب صربيا، الذي خاض 3 لقاءات فقط، فيما احتلت لوكسمبورغ المركز الثالث بست نقاط، وبقي منتخبا جزر فاروة وأذربيجان بلا رصيد من النقاط.