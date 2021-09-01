تصفيات أوروبا لكأس العالم.. فوز البرتغال وتعادل هولندا وفرنسا أمام البوسنة والنرويج

تعادلت فرنسا 1-1 على أرضها مع البوسنة بعد خوض نصف زمن المباراة تقريبًا بعشرة لاعبين ضمن المجموعة الرابعة لتصفيات كأس العالم لكرة القدم، اليوم الأربعاء.

وبعد 9 أسابيع من الخسارة المفاجئة أمام سويسرا في دور الستة عشر لبطولة أوروبا 2020، نجح أبطال العالم في إدراك التعادل سريعًا عبر هدف لأنطوان جريزمان بعدما وضع إيدن جيكو الضيوف في المقدمة في الشوط الأول.

ولعب فريق المدرب ديدييه ديشان بعشرة لاعبين بعد طرد جول كوندي بعد تدخل عنيف في بداية الشوط الثاني، ورغم الهيمنة على الكرة لم ينجح المنتخب الفرنسي في اقتناص نقاط المباراة الثلاث في استاد لا مينو في ستراسبورغ.

وحافظت فرنسا على سجلها دون خسارة في 4 مباريات لتتصدر المجموعة بثماني نقاط، متقدمة بفارق 4 نقاط عن أوكرانيا التي تعادلت 2-2 في قازاخستان، في وقت سابق اليوم.

وتلتقي فرنسا مع أوكرانيا خارج أرضها، يوم السبت المقبل، قبل استضافة فنلندا، يوم الثلاثاء المقبل، بينما تلعب البوسنة، التي تحتل المركز الرابع بنقطتين من 3 مباريات، مع قازاخستان، يوم الثلاثاء.

منتخب #فرنسا يتعادل 1-1 أمام #البوسنة_والهرسك ضمن مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 pic.twitter.com/MBh4g8FTk6 — إرم سبورت (@EremSports) September 1, 2021

رونالدو يدخل التاريخ ويقود بلاده إلى الفوز على أيرلندا

كان النجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو على موعد مع التاريخ، عندما قاد منتخب بلاده لقلب تأخره صفر – 1 أمام ضيفه منتخب أيرلندا، لانتصار قاتل 2 – 1، يوم الأربعاء، في الجولة الرابعة بالمجموعة الأولى للتصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، التي شهدت أيضًا فوز لوكسمبورج على ضيفتها أذربيجان بالنتيجة ذاتها.

وانفرد منتخب البرتغال بصدارة المجموعة برصيد 10 نقاط من 4 مباريات، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب صربيا، الذي خاض 3 لقاءات فقط، فيما احتلت لوكسمبورغ المركز الثالث بست نقاط، وبقي منتخبا جزر فاروة، وأذربيجان، بلا رصيد من النقاط.

وأهدر رونالدو ركلة جزاء للبرتغال في الدقيقة 15، ليأتي العقاب من المنتخب الأيرلندي، بعدما افتتح التسجيل عبر جون إيغان في الدقيقة 45.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء المباراة بفوز أيرلندا، فاجأ رونالدو الجميع، بتسجيله هدفين لمنتخب البرتغال في الدقيقتين 89، والسادسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني.

وبهذين الهدفين، رفع رونالدو رصيده التهديفي مع منتخب البرتغال إلى 111 هدفًا، لينفرد بصدارة قائمة الهدافين التاريخيين على المستوى الدولي، بفارق هدفين أمام أقرب ملاحقيه النجم الإيراني المعتزل علي دائي.

رسميًا #كريستيانو #رونالدو ينفرد بلقب أفضل هداف في تاريخ المنتخبات الدولية بـ 110 أهداف متجاوزا علي دائي نجم منتخب إيران صاحب الـ 109 هدف pic.twitter.com/TxxWNxJVny — إرم سبورت (@EremSports) September 1, 2021

كما تعادل منتخبا هولندا والنرويج 1/1، في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 عن القارة الأوروبية.

وافتتح إيرلينج هالاند التسجيل للمنتخب النرويجي في الدقيقة 20.

وعادل دافي كلاسن النتيجة للطواحين الهولندية في الدقيقة 37 بتسديدة أرضية.

#هولندا تسقط في فخ التعادل أمام #النرويج بهدف لكل منهما ضمن الجولة الرابعة من مباريات المجموعة السابعة لتصفيات كأس العالم 2022 pic.twitter.com/wv6oQQeuQi — إرم سبورت (@EremSports) September 1, 2021

وخيم التعادل السلبي على مواجهة روسيا وكرواتيا، يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثامنة بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم.

ورفع المنتخب الكرواتي رصيده إلى 7 نقاط في صدارة الترتيب، متفوقًا بفارق الأهداف عن المنتخب الروسي صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها، تعادل المنتخب السلوفاكي مع نظيره السلوفيني 1 – 1.

وتقدم روبرت بوجينيك في الدقيقة 32 للمنتخب السلوفاكي، قبل أن يدرك بيتر ستويانوفيتش التعادل للمنتخب السلوفيني في الدقيقة 42.

ورفع منتخب سلوفاكيا رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث، فيما رفع منتخب سلوفينيا رصيده إلى 4 نقاط في المركز الرابع.