رونالدو يفقد أعصابه ويعتدي على مدافع أيرلندا الشمالية (فيديو)

فقد النجم كريستيانو رونالدو أعصابه، خلال مباراة منتخب بلاده البرتغال أمام أيرلندا الشمالية، التي تقام على ملعب ألجارفي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات مونديال قطر 2022.

وفي الدقيقة 15 انفعل رونالدو على المدافع الأيرلندي ”دارا أوشي“ وقام بضربه في كتفه؛ لقيامه بركل الكرة قبل أن يسدد رونالدو ركلة جزاء تحصل عليها المنتخب البرتغالي.

وكادت هذه الواقعة أن تؤدي إلى شجار جماعي بين لاعبي المنتخبين، وبعدها لجأ الحكم إلى تقنية الفيديو ”VAR“، واعتقد الجميع أنه ذهب ليشاهد ”الواقعة“، لكن تبين أنه ذهب للتأكد من وجود ضربة جزاء.

وينتظر عشاق رونالدو (36 عاما)، الهداف التاريخي لمنتخب البرتغال برصيد 109 أهداف، أن يسجل هدفا على الأقل خلال هذه المباراة، لينفرد ”صاروخ ماديرا“ بالرقم القياسي العالمي على مستوى المنتخبات عبر التاريخ، والذي يتقاسمه حتى الآن مع المهاجم الإيراني المعتزل علي دائي.

ويسعى منتخب البرتغال لتحقيق الانتصار الثالث له في التصفيات لمواصلة صدارة المجموعة ومحاولة الابتعاد عن صربيا أقرب الملاحقين، وتعد تلك المواجهة هي الأولى للفريق بعد الخروج من الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الأوروبية على يد بلجيكا.

ويلعب المنتخب البرتغالي 3 مباريات في سبتمبر، منها اثنتان في تصفيات مونديال قطر 2022 ضد أيرلندا الشمالية، ثم مواجهة أذربيجان في باكو يوم 7 من نفس الشهر، وبينهما ودية قطر في الرابع من الشهر.

وتتصدر البرتغال ترتيب المجموعة الأولى في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال ”قطر 2022“ برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف أمام صربيا.

يذكر أن متصدر المجموعة يتأهل مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، فيما يخوض الوصيف الملحق الأوروبي.