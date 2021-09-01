فرناندو سانتوس مدرب البرتغال يسقط على الأرض بعد اصطدامه بأحد لاعبي أيرلندا (فيديو)

تعرَّض فرناندو سانتوس مدرب المنتخب البرتغالي للإصابة بعد اصطدام لاعب به، خلال مباراة البرتغال أمام أيرلندا الشمالية، التي تقام على ملعب ألجارفي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات مونديال قطر 2022.

والتقطت كاميرا المباراة سانتوس خلال اصطدامه بأحد لاعبي أيرلندا الشمالية، ما جعله يسقط أرضًا ويتعرض للإصابة.

سقوط فرناندو سانتوس مدرب منتخب البرتغال بعد اصطدام لاعب به #البرتغال #البرتغال_ايرلندا pic.twitter.com/56BEcBjbVN — إرم سبورت (@EremSports) September 1, 2021

ويسعى منتخب البرتغال إلى تحقيق الانتصار الثالث له في التصفيات لمواصلة صدارة المجموعة ومحاولة الابتعاد عن صربيا أقرب الملاحقين، وتعد تلك المواجهة الأولى للفريق بعد الخروج من الدور ثُمن النهائي لبطولة كأس الأمم الأوروبية على يد بلجيكا.

على الجانب الآخر، يبحث منتخب أيرلندا عن كسر سلسلة الهزائم التي يتلقاها المنتخب منذ بداية التصفيات، إذ تعرض للهزيمة من كل من صربيا ولوكسمبورج، وعلى الرغم من صعوبة المواجهة يتمسك الضيوف بتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة، اليوم، للعودة للمنافسة مرة أخرى.

ويلعب المنتخب البرتغالي 3 مباريات في سبتمبر، منها اثنتان في تصفيات مونديال قطر 2022 ضد أيرلندا الشمالية، ثم مواجهة أذربيجان في باكو يوم 7 من نفس الشهر، وبينهما ودية قطر في الرابع من الشهر.

وتتصدر البرتغال ترتيب المجموعة الأولى في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال ”قطر 2022“ برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف أمام صربيا.

يذكر أن متصدر المجموعة يتأهل مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، فيما يخوض الوصيف الملحق الأوروبي.