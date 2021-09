إغلاق باب الانتقالات الصيفية في أوروبا.. الميركاتو يغلق بـ3 صفقات مهمة

أعلنت إذاعة ‘‘كادينا سير‘‘ الإسبانية إتمام ثلاث صفقات مرتبطة ببعضها البعض في آخر لحظات الميركاتو الصيفي لعام 2021.

وكشفت الإذاعة أن، لوك دي يونغ وقع عقود انضمامه إلى برشلونة، وساؤول نيغيز إلى تشيلسي، وأنطوان غريزمان إلى أتلتيكو مدريد.

وأكدت الإذاعة أن ‘‘لوك دي يونغ إلى برشلونة وغريزمان إلى أتلتيكو مدريد، وتتم مراجعة الوثائق من قبل رابطة الليغا، لكنها دخلت في الوقت المحدد‘‘.

وأعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني رحيل ساؤول نيغيز متوسط ميدان الفريق إلى نادي تشيلسي الإنجليزي.

وأصدر نادي أتلتيكو مدريد بيانًا رسميًا قال فيه إن ساؤول نيجيز سينضم لتشيلسي على سبيل الإعارة مقابل، حيث تم الاتفاق على الشروط الشخصية الخاصة بالصفقة.

We’re delighted to welcome @saulniguez to the club on a season-long loan! ✍️#HolaSaul 🇪🇸

— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 31, 2021