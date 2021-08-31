بعد اختلاطه بالمساجين.. بنجامين ميندي ينهار داخل السجن

انهار الفرنسي بنجامين ميندي لاعب مانشستر سيتي داخل السجن بعدما اعتقد خطأ أنه سيمكث في جناح لكبار الزوار باعتباره من المشاهير رغم اتهامه بأربع تهم اغتصاب، وواحدة بالاعتداء الجنسي، فضلًا عن تهمة سادسة تتعلق بكفالة الإفراج المؤقت عنه.

وقالت صحيفة ”ذا صن“ في تقرير حصري، يوم الثلاثاء، إن ميندي انهار في السجن بعد أن اعتقد خطأً أنه سيُحبس في جناح لكبار الشخصيات للمشاهير، ونجوم الرياضة.

وتم نقل ميندي ، 27 عامًا ، إلى سجن HMP Altcourse المشدد، يوم الجمعة الماضي، بعد مثوله أمام المحكمة في 6 من التهم تتراوح بين الاغتصاب، والاعتداء الجنسي.

وأضافت الصحيفة أن مدافع مانشستر سيتي صُدم عندما علم أنه لن يُسمح له بالعودة إلى قصره الذي تبلغ تكلفته 5 ملايين جنيه إسترليني في منطقة شيشاير الراقية في مدينة مانشستر، وعندما وصل إلى سجن الفئة الثانية في مدينة ليفربول ، قيل له إنه سيوضع في جناح نائب الرئيس.

ومن المقرر إبعاد السجناء المتهمين بارتكاب جرائم جنسية عن نزلاء السجن الرئيسين، لكن ميندي الفائز بكأس العالم 2018 مع فرنسا أساء فهم موظفي السجن، واعتقد أنه ذاهب إلى جناح كبار الشخصيات.

وقال المصدر: ”عندما وصل ميندي، أوضح الموظفون أنه سيظل في جناح كبار الشخصيات من أجل سلامته. ولكن ربما لأنه فرنسي، ولغته الإنجليزية ليست جيدة، فقد أساء فهم ما قالوه، واعتقد أنه تم نقله إلى جناح لكبار الشخصيات والمشاهير.

”لقد فهم فيما بعد عندما وقعت عيناه على الزنزانة، وأدرك من الذي سيختلط معه، ولم يكن سعيدًا، وكانت تجربة واقعية للغاية بالنسبة له“.

وغالبًا ما يتعرض المتهمون بارتكاب جرائم جنسية للإيذاء اللفظي بانتظام من السجناء الآخرين داخل السجن الذي يتسع لـ 1033 شخصًا.

وقد حُرم من الإفراج عنه بكفالة في مثوله أمام المحكمة، يوم الجمعة الماضي، كما أنه لم يقدم التماسًا في المحكمة، لكنه ينفي الاتهامات بشدة، وسيمثل أمام المحكمة مرة أخرى، في 10 سبتمبر/أيلول الحالي.

وقالت شرطة تشيشير في بيان: ”التهم تتعلق بالاعتداء على 3 سيدات فوق سن 16 عامًا قدمن شكاوى ضده (ميندي) في وقائع يزعم أنها حدثت، بين أكتوبر 2020، وأغسطس 2021“.

وانضم ميندي، الذي لعب 10 مباريات دولية مع فرنسا، وفاز بكأس العالم 2018، إلى سيتي قادمًا من موناكو في 2017، مقابل 52 مليون جنيه إسترليني (71.32 مليون دولار).

وفاز ميندي بالدوري الإنجليزي الممتاز 3 مرات مع سيتي رغم أن الإصابات قللت من مشاركاته، وخضع الظهير الأيسر لجراحة في الركبة في موسم 2018-2019.