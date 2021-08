تطورات الساعات الأخيرة في الميركاتو لحظة بلحظة‎

شهدت الساعات الأخيرة في الميركاتو الصيفي، والذي يغلق أبوابه رسميًا بعد ساعات قليلة، إبرام عدة صفقات قوية.

وينتهي سوق الانتقالات الصيفية في العديد من الدول الأوروبية الكبرى، وعلى رأسها: إنجلترا، إسبانيا، إيطاليا، فرنسا، وألمانيا.

كما يشهد السوق عدة شائعات وتقارير قبل نهايته بشأن صفقات قد تتم في اللحظات الأخيرة، أبرز رحيل الفرنسي أنطوان غريزمان عن برشلونة وعودته إلى أتلتيكو مدريد، أو إتمام ريال مدريد صفقة كيليان مبابي من باريس سان جيرمان.

برشلونة يعلن انتقال إيمرسون إلى توتنهام

أعلن توتنهام هوتسبير، اليوم الثلاثاء، أنه أكمل إجراءات ضم الظهير الأيمن إيمرسون رويال بعقد إلى 5 سنوات من برشلونة.

وقال برشلونة إن توتنهام دفع 25 مليون يورو (29.51 مليون دولار) لضم اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 22 عامًا.

وانتقل إيمرسون إلى برشلونة، في يونيو/ حزيران 2019، قادمًا من أتليتيكو مينيرو البرازيلي، وانضم في البداية إلى ريال بيتيس على سبيل الإعارة قبل عودته إلى برشلونة في نهاية الموسم الماضي.

لايبزيغ يضم موريبا من برشلونة

أعلن لايبزيغ الألماني ضم لاعب وسط برشلونة إيلاش موريبا بعقد إلى 5 سنوات.

وقال برشلونة إن قيمة الصفقة 16 مليون يورو، وقد ترتفع إلى 22 مليون يورو (25.98 مليون دولار)، بالإضافة إلى 10% من قيمة بيع اللاعب مستقبلًا.

وقال برشلونة في بيان: ”يود نادي برشلونة أن يشكر إيلاش موريبا علنًا على التزامه وتفانيه، ويتمنى له كل التوفيق في المستقبل“.

وكانت الآمال كبيرة في كتالونيا على موريبا خريج أكاديمية لاماسيا الشهيرة في النادي.

لكن بعد انهيار محادثات تجديد عقده المقرر أن ينتهي في نهاية الموسم الحالي، خرج موريبا من الحسابات، وتعرض لانتقادات علنية من المدرب كومان ورئيس النادي خوان لابورتا بسبب سلوكه في الأسابيع الأخيرة.

ريال مدريد يضم كامافينغا

أعلن ريال مدريد ضم لاعب الوسط إدواردو كامافينغا بعقد إلى 6 سنوات من ستاد رين الفرنسي.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن قيمة صفقة ضم اللاعب الفرنسي الدولي البالغ من العمر 18 عامًا في حدود 30 مليون يورو (35.41 مليون دولار).

وقال ريال مدريد في بيان: ”توصل ريال مدريد وستاد رين إلى اتفاق بشأن انتقال إدواردو كامافينغا، الذي ينضم للنادي بعقد إلى 6 سنوات حتى 30 يونيو 2027“.

يوفنتوس يضم محمد إحتاراين

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي تعاقده رسميًا مع لاعب خط وسط فريق آيندهوفن الهولندي محمد أمين إحتاراين المنحدر من أصول مغربية، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر يوفنتوس في بيان عبر موقعه الرسمي، أنه تعاقد مع محمد أمين إحتاراين، البالغ من العمر 19 عامًا، كما أكد أنه وقّع على عقد يربطه بالنادي الإيطالي حتى عام 2025.

وست هام يتعاقد مع الكرواتي نيكولا فلاسيتش من سيسكا موسكو حتى 2026.

Welcome to West Ham United, Nikola Vlasic! ✍️

مويس كين يعود إلى يوفنتوس من إيفرتون

مانشستر يونايتد يُعلن رسميًا التعاقد مع رونالدو من يوفنتوس حتى 2023.

رسميًا.. ليستر سيتي يضم أديمولا لوكمان من لايبزيغ.

ليفربول يعلن تجديد عقد ريس ويليامز

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي توقيع اللاعب ريس ويليامز على عقد طويل الأمد، قبل إعارته إلى صفوف فريق سوانزي سيتي المتواجد في دوري الدرجة الأولى.

✍️ Swansea City has completed the signing of defender @rhyswilliams01 from @LFC on a season-long loan, subject to international clearance.

👉 https://t.co/VURMzPRoNG pic.twitter.com/AcJFDkPWBV

— Swansea City AFC (@SwansOfficial) August 31, 2021