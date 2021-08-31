كادينا سير: أمير قطر رفض عرضًا من ريال مدريد بـ200 مليون يورو لضم مبابي‎

كشفت إذاعة كادينا سير الإسبانية أن الشيخ تميم بن حمد أمير قطر رفض عرضًا مغريًا من نادي ريال مدريد الإسباني لضم النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.

وقالت الإذاعة الإسبانية إن ريال مدريد قدم عرضًا أخيرًا بقيمة 200 مليون يورو لشراء كيليان مبابي، وجاء رد باريس سان جيرمان ”لا“، بناءً على موقف أمير قطر.

يذكر أن نادي باريس سان جيرمان مملوك لـ“جهاز قطر للاستثمار“ التابع مباشرة لدولة قطر. ‎

وكشفت تقارير إعلامية إسبانية أن نادي ريال مدريد الإسباني أوقف مفاوضاته مع باريس سان جيرمان، للحصول على خدمات نجمه الشاب كيليان مبابي، بعد رفض العرض الأخير

وأذاع برنامج ”الشرينغيتو“ الإسباني خبرًا يفيد بأن ريال مدريد قدم عرضًا أخيرًا بقيمة 200 مليون يورو لشراء كيليان مبابي، وجاء رد باريس سان جيرمان ”لا“.

”لقد انتهى الأمر الآن“.. هذا ما قاله خوسيه فليكس دياز الصحفي بجريدة (ماركا) الإسبانية، والمقرب من إدارة ريال مدريد، مؤكدًا أن الفريق الملكي أغلق باب المفاوضات تمامًا بعدما تم رفض العرض الذي وصل إلى 200 مليون يورو.

هل استسلم ريال مدريد في صفقة مبابي؟ https://t.co/eXw6iF0nyg pic.twitter.com/UQ4u5fN9NC — إرم سبورت (@EremSports) August 30, 2021

ولم يقدم باريس سان جيرمان أي إجابة واضحة بشأن مصير مبابي خلال الأسابيع الماضية، سواء السماح له بالرحيل، أو الإبقاء عليه داخل جدران الفريق الباريسي، حيث كان يأمل ريال مدريد في الظفر بخدمات النجم الشاب، إلا أنه اصطدم أخيرًا بالموقف الرافض.

يذكر أن ريال مدريد قدم عرضًا لباريس سان جيرمان، تبلغ قيمته 120 مليون يورو، ثم رفعه إلى 170 مليون يورو، إضافة إلى 10 ملايين يورو كإضافات.

وفي حال رفض باريس سان جيرمان انتقال مبابي إلى ريال مدريد هذا الصيف، فإنه سيواجه خطر خسارة اللاعب دون أي مقابل بعد نهاية الموسم الحالي، حيث ينتهي عقده.

ورفض مبابي، البالغ من العمر 22 عامًا، كل محاولات باريس سان جيرمان تمديد عقده، علمًا بأنه انضم للفريق، صيف 2017، من موناكو.

وانضم مبابي إلى سان جيرمان من موناكو في 2017 على سبيل الإعارة في البداية، ثم تم التعاقد معه بشكل نهائي بعدها بعام واحد مقابل 180 مليون يورو.