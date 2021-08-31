يوفنتوس يتعاقد رسميا مع مويس كين

أعلن يوفنتوس اليوم الثلاثاء عن تعاقده مع مويس كين على سبيل الإعارة من إيفرتون لمدة عامين، ليعود المهاجم الإيطالي إلى النادي الذي بدأ به مشواره الاحترافي.

وقال النادي الإيطالي إنه توصل لاتفاق لدفع سبعة ملايين يورو (8.28 مليون دولار) قيمة الإعارة، بواقع ثلاثة ملايين يورو في موسم 2021-2022 وأربعة ملايين أخرى في الموسم المقبل.

وخاض كين، الذي صعد من قطاع الناشئين في يوفنتوس، مباراته الأولى مع الفريق الأول في 2016 حين كان يبلغ 16 عاما، ليصبح أصغر لاعب يشارك مع النادي وثاني أصغر لاعب يسجل هدفا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وقال يوفنتوس في بيان: ”يعود اللاعب البالغ عمره 21 عاما للنادي الذي لم يقطع معه خطواته الأولى بمسيرته الاحترافية فحسب، بل نشأ به صبيا ولاعبا بقطاع الناشئين“.

وكان كين أول لاعب مولود بعد عام 2000 يسجل هدفا في مسابقات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا، وخاض تسع مباريات دولية مع إيطاليا، وقضى الموسم الماضي معارا إلى باريس سان جيرمان.

رونالدو

إلى ذلك، أكد يوفنتوس اليوم الثلاثاء أن كريستيانو رونالدو ترك النادي الإيطالي بعد التوصل لاتفاق مع مانشستر يونايتد لانتقاله مقابل 15 مليون يورو (17.74 مليون دولار) إضافة إلى ثمانية ملايين يورو في صورة حوافز متعلقة بالأداء.

وقال يوفنتوس في بيان: ”اليوم، بعد ثلاث سنوات و133 مباراة و101 هدف وخمسة ألقاب، انفصل كريستيانو رونالدو ويوفنتوس“.

وأعلن يونايتد عن عودة النجم البرتغالي (36 عاما) للنادي الانجليزي، الذي فاز معه بثمانية ألقاب كبرى بين 2003 و2009، يوم الجمعة الماضي، بعد اتفاق مبدئي دون الكشف عن تفاصيل مالية.

وكان يوفنتوس قد تعاقد مع رونالدو مقابل 100 مليون يورو من ريال مدريد في 2018 وفاز مع الفريق بلقب الدوري الإيطالي مرتين وبكأس إيطاليا مرة واحدة.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس أمس الاثنين أن رونالدو أكمل الفحوص الطبية في لشبونة تمهيدا لعودته لفريقه السابق ووافق على البنود الشخصية للتعاقد لمدة عامين.

ومن المتوقع أن يخوض رونالدو مباراته الأولى مع يونايتد في 11 سبتمبر أيلول المقبل أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فترة التوقف الدولية.