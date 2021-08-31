الصحف الرياضية: عملية إنقاذ صفقة مبابي.. وأخرجوني من آرسنال

شكلت أخبار الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية والصفقات المحتملة ومصير صفقة انتقال النجم الفرنسي كيليان مبابي لريال مدريد الذي اقترب من حسم صفقة الفرنسي الشاب كامافينغا العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الثلاثاء.

كما اهتمت الصحف بأخبار المنتخبات الأوروبية التي تستعد لتصفيات كأس العالم قطر 2022 وخطة بداية كريستيانو رونالدو برفقة مانشستر يونايتد وبداية الصربي نوفاك ديوكوفيتش في بطول أمريكا المفتوحة للتنس.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية..

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على أخبار سوق انتقالات ريال مدريد الذي يقترب من حسم صفقة وينتظر قرارا بشأن كيليان مبابي وكتبت “ في انتظار كيليان مبابي، أو كامافينغا ”.

كما تحدثت عن برشلونة وقرب تخلصه من لاعبين وكتبت ”إلياكس وايمرسون قد يرحلان مقابل 40 مليون يورو ”.

الصحيفة اهتمت ببداية ريال مدريد للسيدات في دوري أبطال أوروبا إذ يصطدم بفريق مانشستر سيتي في الدوري الإقصائي للتأهل لدوري المجموعات.

سبورت

ركزت الصحيفة على اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية وصفقات الساعات الأخيرة وكتبت ”سوق الهذيان، مجنون ”.

كما تحدثت عن تطورات صفقة النجم الفرنسي كيليان مبابي وكتبت ”ريال مدريد يوقف صفقة مبابي“.

الصحيفة اهتمت بقرار سيرجيو بوسكتش بشأن مستقبله برفقة المنتخب الإسباني وكتبت ”بوسكيتس يقرر الاستمرار في المنتخب الإسباني وسيكون القائد في نهائيات كأس العالم ”.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على أخبار سوق انتقالات برشلونة وإمكانية رحيل لاعبين جدد في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية وكتبت ”إلياكس وايمرسون: ملايين لبرشلونة ”.

الصحيفة تحدثت عن تطورات صفقة انتقالات كيليان مبابي لريال مدريد وكتبت ”توقف صفقة مبابي“.

الصحيفة اهتمت بمنتخب إسبانيا الذي يستعد لتصفيات كأس العالم قطر 2022 وكتبت ”منتخب إسبانيا يستعد للتحدي الصعب أمام منتخب السويد“.

آس

ركزت الصحيفة على تطورات صفقة انتقال كيليان مبابي لريال مدريد وكتبت ”عملية إنقاذ كيليان مبابي“.

كما اهتمت بأخبار سوق الانتقالات وكتبت ”كامافينغا على بعد خطوة من ريال مدريد“ و ”ساؤول نغوير أكثر قربا للبقاء في أتلتيكو مدريد“ و“ كومان يأمل في التعاقد مع لاعب جديد“.

الصحيفة اهتمت بمنتخب إسبانيا وكتبت ”المنتخب الإسباني مركز على اللقاءات الثلاثة التي تقربه خطوة من نهائيات كأس العالم“.

الصحافة البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على مستقبل لاعب آرسنال الشاب أنسلي مايتلاند وكتبت ”أخرجوني من آرسنال“.

كما اهتمت بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وخطة بداياته مع فريقه الجديد القديم مانشستر يونايتد وكتبت“ 40 من الغمزات ”

ليكيب

ركزت الصحيفة على تطورات رحيل كيليان مبابي عن باريس سان جيرمان وكتبت ”باريس من أجل البقاء“.

كما تحدثت عن صفقة النجم الشاب لفريق رين إدواردو كامافينغا وكتبت ”كامافينغا في طريقه لريال مدريد“.

الصحيفة اهتمت ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس وكتبت ”أول اختبار لديوكوفيتش“.

الصحف الإيطالية

كوريير ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على أخبار الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية والصفقات المحتملة وكتبت ”الطلقات الأخيرة“.

كما اهتمت بمنتخب إيطاليا الذي يستعد لتصفيات كأس العالم قطر 2022 وكتبت ”إيطاليا تخيف“.

الصحيفة اهتمت بعمولات وكلاء اللاعبين وكتبت ”وكلاء لاعبين بخلاء في 10 سنوات 3،5 مليار يورو“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على أخبار سوق الانتقالات في ساعاته الأخيرة وكتبت عن تورينو ”تورينو يدق 2 ضربة لكنه قد يفقد بيلوتي“.

الصحيفة اهتمت براي فابيو كابيلو حول يوفنتوس وانتر ميلانو وتأثير رحيل النجمين كريستيانو رونالدو و روميلو لوكاكو عنهما.

كما اهتمت بمنتخب إيطاليا الذي يستعد لتصفيات كأس العالم وكتبت ”أبطال أوروبا إيطاليا: الآن الجميع معجب بنا“.