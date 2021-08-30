ريال مدريد ينسحب من صفقة مبابي

قرر ريال مدريد الانسحاب من صفقة التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان.

وقال الصحفي لويك تانزي الذي يعمل في شبكة ”RMC“ إن ريال مدريد قرر وقف المفاوضات مع باريس سان جيرمان بشأن صفقة مبابي.

🚨 "Madrid a décidé d'arrêter les négociations" 💣 @Tanziloic annonce que le Real Madrid se retire des négociations avec le PSG sur le dossier Kylian Mbappé ! #rmclive pic.twitter.com/CTH8Csyndj — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) August 30, 2021

من جهته، قال اللاعب الفرنسي السابق إريك دي ميكو إنه يثق أن مبابي سيقدم موسما رائعا حال بقائه مع باريس سان جيرمان.

🗣️💬 "Je suis sûr qu'il va faire une grande saison s'il reste" 🔴🔵 Di Meco est convaincu que Kylian Mbappé performera malgré tout, en cas d'année supplémentaire dans la capitale #rmclive pic.twitter.com/PlQMlKhQzZ — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) August 30, 2021

وينتهي عقد مبابي، البالغ من العمر 22 عاما، مع باريس سان جيرمان في يونيو 2022، علما أنه يرفض كل محاولات تجديد عقده مع الفريق.

وحال فشل انتقال مبابي إلى ريال مدريد، وفشل باريس سان جيرمان في تجديد عقده، فإن النادي الفرنسي يواجه خطر خسارة اللاعب دون أي مقابل بنهاية الموسم الحالي.

وقدم ريال مدريد عرضا قيمته 160 مليون يورو، لكن باريس سان جيرمان رفضه، قبل أن يرفع النادي الملكي قيمة عرضه إلى 170 مليون يورو، إضافة إلى 10 ملايين كمتغيرات، ويتردد أن باريس سان جيرمان لم يرد على العرض حتى الآن.

هل استسلم ريال مدريد في صفقة مبابي؟ https://t.co/eXw6iF0nyg pic.twitter.com/UQ4u5fN9NC — إرم سبورت (@EremSports) August 30, 2021

وفي وقت سابق، قالت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية إن ريال مدريد سيقدم عرضا جديدا قيمته 200 مليون يورو تقريبا؛ لإقناع باريس سان جيرمان بالسماح برحيل مبابي.

وينتهي السوق الصيفي الحالي غدا الثلاثاء 31 أغسطس.

وانتقل مبابي من موناكو إلى باريس سان جيرمان صيف عام 2017، بنظام الإعارة، قبل أن ينتقل بعقد انتقال دائم بعد عام واحد.

وشارك مبابي في 175 مباراة مع باريس سان جيرمان، سجل فيها 135 هدفا، وقدم 63 تمريرة حاسمة.

وأبرم ريال مدريد صفقة صيفية وحيدة هذا العام بالتعاقد مع النمساوي ديفيد ألابا، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية تعاقده مع بايرن ميونخ، لكن ريال مدريد قد يُتم ثاني أغلى صفقة في تاريخ سوق الانتقالات بالتعاقد مع مبابي.

مبابي محتجز

وأمس الأحد، قالت شبكة ”سكاي سبورتس“ إن مبابي يشعر أنه محتجز في باريس سان جيرمان رغما عنه، في ظل العروض التي يقدمها له ريال مدريد للتعاقد معه.

وأضافت أن مبابي يعتقد أن مسؤولي باريس سان جيرمان يسعون لإجباره على البقاء عكس رغبته بالانتقال إلى ريال مدريد، الذي تقدم بالفعل بعرض لشرائه.

وأوضحت أن مبابي يملك اتفاقا شفهيا يسمح له بمغادرة باريس حال وصل لهم عرض يساوي ما دفعوه لضمه (180 مليون يورو)، لكن على ما يبدو أنهم أخلوا بهذا الاتفاق“.