سبورت: كريستيانو رونالدو عرض خدماته على برشلونة قبل العودة لمانشستر يونايتد

أفادت تقارير صحفية إسبانية، الإثنين، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، المنتقل إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، عرض خدماته على برشلونة قبل الرحيل عن يوفنتوس.

ونقلت صحيفة ”سبورت“ عن ”راديو كتالونيا“ أن رونالدو، البالغ من العمر 36 عاما، عرض خدماته على برشلونة، لكن إدارة النادي الكتالوني رفضت التعاقد مع اللاعب.

كريستيانو رونالدو يختار من بين هذه الأرقام لارتدائه مع مانشستر يونايتد https://t.co/9ZfzQNTwrP pic.twitter.com/yNzX6Bv8dN — إرم سبورت (@EremSports) August 30, 2021

ووفقا للصحيفة، فإنه لو تمت الصفقة فستكون ضربة كبيرة لمشجعي ريال مدريد، لرؤيتهم رونالدو، الهداف التاريخي للنادي الملكي، بقميص المنافس التقليدي برشلونة.

وأوضحت سبورت أن برشلونة لم يرَ فائدة من التعاقد مع رونالدو، ولذلك رفض التعاقد معه.

ولعب رونالدو 9 مواسم مع ريال مدريد، سجل خلالها 450 هدفا، وهو الهداف التاريخي للفريق، كما حصد معه 4 كرات ذهبية لأفضل لاعب في العالم أعوام 2013 و2014 و2016 و2017، كما حصل على جائزة The Best من الفيفا عامي 2016 و2017.

وغادر رونالدو ريال مدريد إلى يوفنتوس صيف عام 2018 مقابل أكثر من 100 مليون يورو، لكنه لم يستمر إلا ثلاثة مواسم.

هل يمكن أن يرتدي رونالدو وكافاني الرقم 7 في مانشستر يونايتد؟ https://t.co/fYMf30wwik pic.twitter.com/gvdS7OMyyM — إرم سبورت (@EremSports) August 29, 2021

وأعلن مانشستر يونايتد، يوم الجمعة، التعاقد مع رونالدو، ليعود النجم البرتغالي إلى أولد ترافورد بعد 12 عاما من الرحيل عنه، حيث لعب للفريق 6 مواسم بين 2003 و2009، قبل أن يغادره إلى ريال مدريد مقابل 94 مليون يورو، وكانت صفقة قياسية آنذاك.

يشار إلى أن رونالدو لعب 34 مباراة ضد برشلونة، سجل فيها 20 هدفا، وقدم ثلاث تمريرات حاسمة، وفاز على برشلونة 10 مرات، مقابل 9 تعادلات، و15 خسارة، بحسب موقع ”transfermarkt“.