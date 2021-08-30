هل استسلم ريال مدريد في صفقة مبابي؟

قالت تقارير صحفية إسبانية، إن نادي ريال مدريد، لم يستسلم لتجاهل باريس سان جيرمان العرض الذي قدمه للتعاقد مع كيليان مبابي مقابل 170 مليون يورو + 10 ملايين كحوافز.

وأرسل ريال مدريد العرض للتعاقد مع مبابي بعدما أبلغ اللاعب ناديه برغبته في عدم الاستمرار، مع التأكيد على عدم تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وبحسب برنامج الشيرينغيتو، فإن هناك مفاوضات سيتم استئنافها بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان، هذا المساء، قبل ساعات من إغلاق باب القيد.

وكان مبابي قد قدم مباراة مذهلة أمام ريمس، أمس، في الدوري الفرنسي، وسجل هدفين، في مباراة شهدت فوز ناديه ومشاركة ليونيل ميسي للمرة الأولى مع ناديه الجديد.

وبحسب الشيرينغيتو أيضا، فإن الصفقة صعبة لكنها ليست مستحيلة.

وقالت صحيفة ليكيب، اليوم الإثنين، إن ريال مدريد سيقدم عرضا جديدا لضم مبابي مقابل 200 مليون يورو تقريبا.