حارس ريمس يلتقط صورة لنجله مع ميسي عقب الخسارة أمام باريس سان جيرمان (فيديو)

حرص بريدراج رايكوفيتش حارس مرمى ريمس الفرنسي على التقاط صورة بنفسه لنجله الصغير مع ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان في ظهوره الأول مع النادي الباريسي.

وشارك قائد برشلونة السابق وهدافه التاريخي بديلًا في الشوط الثاني ليخوض أول مباراة له في الدوري الفرنسي على ملعب استاد رانس، يوم الأحد، وسجل كيليان مبابي ثنائية ليمنح فريق العاصمة الفوز 2-صفر.

وحل المهاجم الأرجنتيني، الذي انضم إلى سان جيرمان من برشلونة لمدة عامين في وقت سابق هذا الشهر، بدلًا من المهاجم البرازيلي نيمار في الدقيقة 66 في أول مباراة رسمية يخوضها منذ الفوز بكأس كوبا أمريكا، في يوليو/ تموز الماضي.

لكن رغم الخسارة، واهتزاز شباكه بهدفين حملا توقيع مبابي، إلا أن الدولي الصربي حرص على التقاط صورة بهاتفه المحمول لنجله الصغير مع ميسي البالغ من العمر 34 عامًا.

A quick selfie, a banner signing and bumping into Thierry Henry! 🤷‍♂️

A surreal ending for Leo Messi in his first game for PSG! #beINLigue1 #SDRPSG

Watch Now – https://t.co/hkoevnV6B4 pic.twitter.com/9WvAvcMpgJ

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) August 29, 2021