حارس ريمس يلتقط صورة لنجله مع ميسي عقب الخسارة أمام باريس سان جيرمان (فيديو)

حرص بريدراج رايكوفيتش حارس مرمى ريمس الفرنسي على التقاط صورة بنفسه لنجله الصغير مع ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان في ظهوره الأول مع النادي الباريسي.

وشارك قائد برشلونة السابق وهدافه التاريخي بديلًا في الشوط الثاني ليخوض أول مباراة له في الدوري الفرنسي على ملعب استاد رانس، يوم الأحد، وسجل كيليان مبابي ثنائية ليمنح فريق العاصمة الفوز 2-صفر.

وحل المهاجم الأرجنتيني، الذي انضم إلى سان جيرمان من برشلونة لمدة عامين في وقت سابق هذا الشهر، بدلًا من المهاجم البرازيلي نيمار في الدقيقة 66 في أول مباراة رسمية يخوضها منذ الفوز بكأس كوبا أمريكا، في يوليو/ تموز الماضي.

لكن رغم الخسارة، واهتزاز شباكه بهدفين حملا توقيع مبابي، إلا أن الدولي الصربي حرص على التقاط صورة بهاتفه المحمول لنجله الصغير مع ميسي البالغ من العمر 34 عامًا.

A quick selfie, a banner signing and bumping into Thierry Henry! 🤷‍♂️ A surreal ending for Leo Messi in his first game for PSG! #beINLigue1 #SDRPSG Watch Now – https://t.co/hkoevnV6B4 pic.twitter.com/9WvAvcMpgJ — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) August 29, 2021

وحافظ سان جيرمان على سجله المثالي هذا الموسم ليبقى في الصدارة برصيد 12 نقطة، حيث وضع مبابي، الذي ربطته تقارير باحتمال الانتقال إلى ريال مدريد، فريقه في المقدمة بضربة رأس في الدقيقة 15 قبل أن يضاعف النتيجة من هجمة مرتدة في الدقيقة 63 ليحرز هدفه الثالث هذا الموسم.

وانضم المهاجم الأرجنتيني إلى باريس سان جيرمان المدجج بالنجوم في صفقة مجانية من برشلونة، حيث بدأ مسيرته وكأن يتصور دائمًا أنه سيستمر هناك حتى النهاية، لكن النادي الكتالوني اعترف بأنه لا يستطيع تحمل التكلفة المالية لعقده الجديد.

وتدفق الآلاف من جماهير سان جيرمان خارج ملعب بارك دي برينس لاستقبال ميسي، وقد سافر الكثير منهم إلى ملعب رانس لمشاهدة ميسي في ظهوره الأول بقميس النادي الباريسي.

وترك ميسي برشلونة بعد تسجيل 672 هدفًا وهو رقم قياسي بالنادي كما ساعده في الفوز بكأس ملك إسبانيا 7 مرات وبكأس العالم للأندية 3 مرات خلال مسيرة استمرت 17 عامًا.

ورغم انضمام ميسي إلا أن مبابي لا يزال يحرص على الرحيل عن النادي الفرنسي الذي رفض عرضًا من ريال مدريد للتعاقد مع المهاجم الشاب خلال فترة الانتقالات الحالية.