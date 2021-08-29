ميسي يشارك للمرة الأولى مع باريس سان جيرمان ويدخل بديلا لنيمار (فيديو)

شارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان لأول مرة منذ انتقاله لنادي العاصمة الفرنسية، وذلك في المباراة ضد مع ريمس في الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي، اليوم الأحد.

ودخل ميسي إلى ملعب المباراة في الدقيقة 66 بديلا لزميله البرازيلي نيمار.

وكانت النتيجة تشير إلى تقدم باريس سان جيرمان بهدفين نظيفين لحظة نزول ميسي إلى ملعب المباراة.

لحظة دخول ميسي أرضية الملعب لأول مرة مع باريس سان جيرمان pic.twitter.com/LKcCvudu2C — إرم سبورت (@EremSports) August 29, 2021

يذكر أن بوكيتينو قرر عدم المخاطرة بميسي، لذلك ظهر اللاعب الأرجنتيني مع الفريق لأول مرة على دكة البدلاء في مباراة اليوم.

وانضم ميسي، البالغ من العمر 34 عامًا، إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر بعد فشل تجديد عقده مع برشلونة.

ولم يلعب ميسي أي دقيقة مع برشلونة، حيث تم استدعاؤه للمرة الأولى لمواجهة ريمس منذ انضمامه لباريس سان جيرمان.

ويملك باريس سان جيرمان 9 نقاط من ثلاث مباريات، ويحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الفرنسي، بفارق نقطة عن كل من أنجيه، الذي لعب مباراة أكثر من باريس سان جيرمان.

وفاز باريس سان جيرمان على تروا وستراسبورغ وستاد بريست في أول ثلاث جولات من الدوري الفرنسي.