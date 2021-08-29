رياضة

في أول حضور لميسي.. باريس سان جيرمان يتجاوز ريمس في الدوري الفرنسي (فيديو)
تاريخ النشر: 29 أغسطس 2021 20:49 GMT
تاريخ التحديث: 29 أغسطس 2021 21:55 GMT

في أول حضور لميسي.. باريس سان جيرمان يتجاوز ريمس في الدوري الفرنسي (فيديو)

المباراة شهدت أول حضور للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي انضم لباريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع برشلونة الإسباني.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

حقق باريس سان جيرمان فوزه الرابع على التوالي في الدوري الفرنسي، بعدما تجاوز ريمس، بنتيجة 2/0، اليوم الأحد، على ملعب أوغيست دولون.

وأنهى باريس سان جيرمان الشوط الأول متقدما 1/0، سجله الشاب الفرنسي كيليان مبابي، من ضربة رأس، في الدقيقة 16، مستغلا تمريرة من الأرجنتيني أنخيل دي ماريا.

وأدرك مارشال مونيتسي التعادل لريمس بهدف في الدقيقة 51، لكن ألغاه حكم المباراة بداعي التسلل، بعد الاستعانة بتقنية الفيديو ”VAR“.

وعاد مبابي وسجل الهدف الشخصي الثاني ولباريس سان جيرمان بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة 64، بعد تمريرة من النجم المغربي أشرف حكيمي.

ورفع الفوز رصيد باريس سان جيرمان إلى 12 نقطة، في الصدارة، متقدما بنقطتين عن أنجيه.

وشهدت المباراة أول حضور للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي انضم لباريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع برشلونة الإسباني.

وشارك ميسي بدلا من نيمار في الدقيقة 65.

وتتوقف منافسات الدوري الفرنسي بسبب الفترة الدولية، حيث من المقرر أن يلعب باريس سان جيرمان مع كليرمون فوت يوم الأحد 12 سبتمبر المقبل.

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