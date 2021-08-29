في أول حضور لميسي.. باريس سان جيرمان يتجاوز ريمس في الدوري الفرنسي (فيديو)

حقق باريس سان جيرمان فوزه الرابع على التوالي في الدوري الفرنسي، بعدما تجاوز ريمس، بنتيجة 2/0، اليوم الأحد، على ملعب أوغيست دولون.

وأنهى باريس سان جيرمان الشوط الأول متقدما 1/0، سجله الشاب الفرنسي كيليان مبابي، من ضربة رأس، في الدقيقة 16، مستغلا تمريرة من الأرجنتيني أنخيل دي ماريا.

هدف مبابي نجم باريس سان جيرمان في شباك ريمس من رأسية رائعة pic.twitter.com/h0syp32pyr — إرم سبورت (@EremSports) August 29, 2021

وأدرك مارشال مونيتسي التعادل لريمس بهدف في الدقيقة 51، لكن ألغاه حكم المباراة بداعي التسلل، بعد الاستعانة بتقنية الفيديو ”VAR“.

وعاد مبابي وسجل الهدف الشخصي الثاني ولباريس سان جيرمان بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة 64، بعد تمريرة من النجم المغربي أشرف حكيمي.

ورفع الفوز رصيد باريس سان جيرمان إلى 12 نقطة، في الصدارة، متقدما بنقطتين عن أنجيه.

وشهدت المباراة أول حضور للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي انضم لباريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع برشلونة الإسباني.

وشارك ميسي بدلا من نيمار في الدقيقة 65.

وتتوقف منافسات الدوري الفرنسي بسبب الفترة الدولية، حيث من المقرر أن يلعب باريس سان جيرمان مع كليرمون فوت يوم الأحد 12 سبتمبر المقبل.