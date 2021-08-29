رد فعل ميسي بعد هدف مبابي في شباك ريمس (فيديو)

بدا النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سعيدًا بهدف زميله الفرنسي كيليان مبابي في المباراة التي تجمع باريس سان جيرمان مع ريمس في الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي، اليوم الأحد.

وسجل مبابي هدفًا بضربة رأسية، بعد تمريرة من الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، في الدقيقة 16، في أول تواجد لميسي في قائمة باريس سان جيرمان، منذ انضمامه للفريق.

رد فعل ميسي بعد هدف مبابي في شباك ريمس pic.twitter.com/wOR3zWeihE — إرم سبورت (@EremSports) August 29, 2021

وبعد تسجيل مبابي الهدف صفَّق ميسي لمبابي، قبل أن يتحدث مع زميله ومواطنه ليوناردو باريديس، وبدا أنه سعيد بالهدف.

وقد تكون هذه آخر مباراة لمبابي مع باريس سان جيرمان، حيث يرتبط بالانتقال إلى ريال مدريد، علمًا بأن السوق الصيفي ينتهي، يوم الثلاثاء 31 أغسطس.

وقدم ريال مدريد عرضًا لباريس سان جيرمان، تبلغ قيمته 170 مليون يورو، إضافة إلى 10 ملايين يورو كإضافات.

هدف مبابي نجم باريس سان جيرمان في شباك ريمس من رأسية رائعة pic.twitter.com/h0syp32pyr — إرم سبورت (@EremSports) August 29, 2021

وفي حال رفض باريس سان جيرمان انتقال مبابي إلى ريال مدريد هذا الصيف، فإنه سيواجه خطر خسارة اللاعب دون أي مقابل بعد نهاية الموسم الحالي، حيث ينتهي عقده.

ورفض مبابي، البالغ من العمر 22 عامًا، كل محاولات باريس سان جيرمان تمديد عقده، علمًا بأنه انضم للفريق، صيف 2017، من موناكو.