ميسي على دكة البدلاء خلال مباراة باريس سان جيرمان وريمس

سيبدأ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مباراة باريس سان جيرمان مع ريمس في الدوري الفرنسي على دكة البدلاء، على ملعب أوغيست دولون، مساء اليوم الأحد.

وأعلن المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو تشكيلة فريقه حيث يتواجد في الخط الهجومي نيمار وأنخيل دي ماريا إلى جانب كيليان مبابي، الذي قد تكون هذه آخر مباراة له مع باريس سان جيرمان، في ظل ارتباطه بالانتقال إلى ريال مدريد.

وفيما يلي تشكيلة باريس سان جيرمان لمواجهة ريمس:

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

الدفاع: عبدو ديالو، ماركينيوس،ثيلو كيرير، أشرف حكيمي.

الوسط: ماركو فيراتي، ادريسا غاي، جورجينيو فينالدوم.

الهجوم: نيمار، كيليان مبابي، أنخي دي ماريا.

وأوضحت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية أن بوكيتينو قرر عدم المخاطرة بميسي، لذلك ظهر اللاعب الأرجنتيني مع الفريق لأول مرة على دكة البدلاء.

واستعرض باريس سان جيرمان عبر حسابه على موقع ”تويتر“ قمصان لاعبي الفريق في غرفة خلع الملابس، حيث ظهر قميص ميسي إلى جانب قميص زميله البرازيلي نيمار.

وانضم ميسي، البالغ من العمر 34 عامًا، إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر بعد فشل تجديد عقده مع برشلونة.

ولم يلعب ميسي أي دقيقة مع برشلونة، حيث تم استدعاؤه للمرة الأولى لمواجهة ريمس منذ انضمامه لباريس سان جيرمان.

ويملك باريس سان جيرمان 9 نقاط من ثلاث مباريات، ويحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الفرنسي، بفارق نقطة عن كل من أنجيه، الذي لعب مباراة أكثر من باريس سان جيرمان.

وفاز باريس سان جيرمان على تروا وستراسبورغ وستاد بريست في أول ثلاث جولات من الدوري الفرنسي.