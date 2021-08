ماريو بالوتيلي يضرب زميله بعد استبداله في الدوري التركي (فيديو)

صدر عن اللاعب الإيطالي ماريو بالوتيلي تصرف غريب ضد أحد زملائه، بعد قرار المدرب بإخراج اللاعب الإيطالي من مباراة في الدوري التركي.

وقرر مدرب أضنة ديمرسبور الذي يلعب له بالوتيلي، بإخراج اللاعب الإيطالي من المباراة التي انتهت بالتعادل 1/1 أمام كونيا سبور.

🚨⚽️ | NEW: Mario Balotelli has punched one of his team mates after being substituted pic.twitter.com/DGZF9T6hn4

— Football For All (@FootballlForAll) August 28, 2021