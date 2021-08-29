ماريو بالوتيلي يضرب زميله بعد استبداله في الدوري التركي (فيديو)

صدر عن اللاعب الإيطالي ماريو بالوتيلي تصرف غريب ضد أحد زملائه، بعد قرار المدرب بإخراج اللاعب الإيطالي من مباراة في الدوري التركي.

وقرر مدرب أضنة ديمرسبور الذي يلعب له بالوتيلي، بإخراج اللاعب الإيطالي من المباراة التي انتهت بالتعادل 1/1 أمام كونيا سبور.

🚨⚽️ | NEW: Mario Balotelli has punched one of his team mates after being substituted pic.twitter.com/DGZF9T6hn4 — Football For All (@FootballlForAll) August 28, 2021

ويظهر في مقطع فيديو متداول بالوتيلي غاضبا جدا على دكة البدلاء، بعد استبداله في الدقيقة 56 حيث قذف عبوة مياه، قبل أن يلكم زميله على كتفه حيث بدا الأخير متفاجئا.

لكن من حسن الحظ، أنه لم يصدر أي رد فعل من زميل بالوتيلي.

وانتقل بالوتيلي البالغ من العمر 31 عاما، من مونزا إلى أضنة ديمرسبور من مونزا الإيطالي، لكن الدولي الإيطالي لم يسجل إلى الآن.

ويحتل أضنة ديمرسبور المركز الرابع عشر في الدوري التركي، وحصد نقطتين بعد ثلاث جولات.