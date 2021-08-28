رياضة

يوفنتوس يخسر أمام إمبولي في أول مباراة بعد رحيل رونالدو‎
تاريخ النشر: 28 أغسطس 2021 21:05 GMT
تاريخ التحديث: 28 أغسطس 2021 21:35 GMT

يوفنتوس يخسر أمام إمبولي في أول مباراة بعد رحيل رونالدو‎

إمبولي الصاعد حديثًا للدوري الإيطالي هذا العام، يفوز على يوفنتوس للمرة الأولى منذ 22 عامًا.

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

سقط فريق يوفنتوس في فخ أمام إمبولي الصاعد حديثا للدوري الإيطالي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين بمنافسات الدوري الإيطالي مساء اليوم السبت، وهي أول مباراة يخوضها فريق السيدة العجوز بعد رحيل كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد.

وخاض يوفنتوس مباراته الأولى بعد رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انتقل إلى مانشستر يونايتد أمس الجمعة، ولكن خسرها أبناء أليغري.

ورغم بعض التسديدات البعيدة من فيدريكو كييزا، لم يهدد يوفنتوس المرمى في الشوط الأول، بينما تقدم إمبولي بشكل مفاجئ عن طريق القائد ليوناردو مانكوسو في الدقيقة 21.

وبعد الاستراحة، أشرك ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس لاعبيه ألفارو موراتا وديان كولوسيفسكي والمنضم حديثا مانويل لوكاتيلي، لكن رغم هذه الأسماء الكبيرة لم تتغير النتيجة.

إمبولي الصاعد حديثًا للدوري الإيطالي هذا العام، يفوز على يوفنتوس للمرة الأولى منذ 22 عامًا.

وتوقف رصيد يوفنتوس بهذه الهزيمة عند نقطة واحدة بعد تعادله في المباراة السابقة أمام أودينيزي، ليهبط إلى المركز الـ13.

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