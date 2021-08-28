يوفنتوس يخسر أمام إمبولي في أول مباراة بعد رحيل رونالدو‎

سقط فريق يوفنتوس في فخ أمام إمبولي الصاعد حديثا للدوري الإيطالي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين بمنافسات الدوري الإيطالي مساء اليوم السبت، وهي أول مباراة يخوضها فريق السيدة العجوز بعد رحيل كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد.

وخاض يوفنتوس مباراته الأولى بعد رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انتقل إلى مانشستر يونايتد أمس الجمعة، ولكن خسرها أبناء أليغري.

يوفنتوس يخسر أمام إمبولي للمرة الأولى منذ 21 عاما في أول مباراة بعد رحيل كريستيانو رونالدو.

المباراة انتهت 1-0. pic.twitter.com/oaNaJYg25t — إرم سبورت (@EremSports) August 28, 2021

ورغم بعض التسديدات البعيدة من فيدريكو كييزا، لم يهدد يوفنتوس المرمى في الشوط الأول، بينما تقدم إمبولي بشكل مفاجئ عن طريق القائد ليوناردو مانكوسو في الدقيقة 21.

وبعد الاستراحة، أشرك ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس لاعبيه ألفارو موراتا وديان كولوسيفسكي والمنضم حديثا مانويل لوكاتيلي، لكن رغم هذه الأسماء الكبيرة لم تتغير النتيجة.

إمبولي الصاعد حديثًا للدوري الإيطالي هذا العام، يفوز على يوفنتوس للمرة الأولى منذ 22 عامًا.

وتوقف رصيد يوفنتوس بهذه الهزيمة عند نقطة واحدة بعد تعادله في المباراة السابقة أمام أودينيزي، ليهبط إلى المركز الـ13.