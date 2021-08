فابريزيو رومانو يكشف موقف يوفنتوس من التعاقد مع إدين هازارد

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق الانتقالات، موقف يوفنتوس من التعاقد مع النجم البلجيكي إدين هازارد، لاعب ريال مدريد، لتعويض رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد.

وكتب فابريزيو رومانو عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”بعد ضمان التوقيع مع مويس كين، لا يخطط يوفنتوس لأي تحرك نحو إدين هازارد أو بيير إيمريك أوباميانغ (مهاجم آرسنال)“.

وأوضح: ”لا اتصالات مع ريال مدريد أو آرسنال، يوفنتوس سيركز الآن على تمديد عقد باولو ديبالا الذي ينتهي في يونيو 2022“.

After Moise Kean signing secured, Juventus are not planning for any move for Eden Hazard or Pierre Aubameyang. No contacts with Real or Arsenal. ⚪️🚫 #Juventus #RealMadrid

Juventus will now focus on Paulo Dybala contract extension [expiring in June 2022] – all parties confident.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2021