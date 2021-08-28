فابريزيو رومانو يكشف موقف يوفنتوس من التعاقد مع إدين هازارد

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق الانتقالات، موقف يوفنتوس من التعاقد مع النجم البلجيكي إدين هازارد، لاعب ريال مدريد، لتعويض رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد.

وكتب فابريزيو رومانو عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”بعد ضمان التوقيع مع مويس كين، لا يخطط يوفنتوس لأي تحرك نحو إدين هازارد أو بيير إيمريك أوباميانغ (مهاجم آرسنال)“.

وأوضح: ”لا اتصالات مع ريال مدريد أو آرسنال، يوفنتوس سيركز الآن على تمديد عقد باولو ديبالا الذي ينتهي في يونيو 2022“.

After Moise Kean signing secured, Juventus are not planning for any move for Eden Hazard or Pierre Aubameyang. No contacts with Real or Arsenal. ⚪️🚫 #Juventus #RealMadrid Juventus will now focus on Paulo Dybala contract extension [expiring in June 2022] – all parties confident. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2021

وبعد تخلص يوفنتوس من راتب رونالدو الذي يزيد عن 30 مليون يورو سنويا، سيكون بمقدور النادي الإيطالي تمديد عقد ديبالا الذي يطالب بزيادة راتبه.

وغادر رونالدو يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد، بعد ثلاثة مواسم في الدوري الإيطالي، ليعود إلى أولد ترافورد بعد 12 سنة من مغادرته إلى ريال مدريد.

وربطت تقارير يوفنتوس بالتعاقد مع هازارد، البالغ من العمر 30 عاما، لتعويض رحيل رونالدو، لكن بحسب رومانو فإن البيانكونيري لا يفكر في التعاقد مع البلجيكي.

ودخل هازارد موسمه الثالث مع ريال مدريد، لكنه لم يقدم ما كان متوقعا منه حتى الآن، خاصة أنه كلف خزينة ريال مدريد أكثر من 100 مليون يورو.

وافتتح يوفنتوس موسمه في الدوري الإيطالي بالتعادل 2/2 مع أودينيزي، وهي المباراة الأخيرة لرونالدو مع الفريق، حيث شارك في الدقيقة 60، وسجل هدفا في اللحظات الأخيرة، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

ومن المقرر أن يلعب يوفنتوس مع إمبولي، اليوم السبت، في الجولة الثانية من الكالشيو.

وتعاقد يوفنتوس مع مانويل لوكاتيلي من ساسولو، في حين عاد ماسيمليانو أليغري لتدريبه خلفا لأندريا بيرلو.