الصحف الرياضية: سوق انتقالات مجنون.. ريال مدريد فاخر.. وكريستيانو رونالدو يونايتد

شكل انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد وتطورات صفقة انتقال النجم الفرنسي كيليان مبابي نحو ريال مدريد وجنون الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم السبت.

كما اهتمت الصحف بلقاءات السبت في الدوريات الأوروبية وأبرزها لقاء ريال بيتيس وريال مدريد، واعتقال الفرنسي بنجامين ميندي لاعب مانشستر سيتي، ونتائج لقاءات الجمعة في الدوريات الأوروبية، وجدول لقاءات دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وفي ما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على صفقة انتقال كريستيانو رونالدو من يوفنتوس لمانشستر يونايتد وكتبت: ”القنبلة الأخيرة: كريستيانو رونالدو يا له من شيطان“.

كما تحدثت عن تطورات صفقة انتقال الفرنسي كيليان مبابي لريال مدريد وكتبت: ”مع كليان مبابي كل شيء يبدأ“.

الصحيفة اهتمت بجدول لقاءات دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا ولقاء ريال بيتيس وريال مدريد في الدوري الإسباني وكتبت: ”هازارد يطالب بموقعك“.

سبورت

ركزت الصحيفة على الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية وكتبت: ”الجزء الأخير من فترة الانتقالات الصيفية سيكون نوبة قلبية، مجنون، مبابي قريب جدا من ريال مدريد“.

كما تحدثت عن هزيمة إسبانيول أمام ريال مايوركا ولقاء ريال بيتيس وريال مدريد وكتبت: ”أول هزيمة وثالث لقاء دون تسجيل أهداف“ و“ريال بيتيس يريد أن يضع كارلو أنشيلوتي في مأزق“.

كما اهتمت بمصير إلياكس موريبا في برشلونة وكتبت: ”الكثير من الفوضى في مصير إلياكس، برشلونة لديه اتفاق مع لايبزيغ لكنه يتفاوض أيضا مع توتنهام“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على سوق الانتقالات الحالي، وانتقال ميسي لباريس سان جيرمان وكريستيانو رونالدو لمانشستر يونايتد واقتراب كيليان مبابي من ريال مدريد وكتبت: ”سوق انتقالات مجنون“.

كما تحدثت عن برنامج لقاءات دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا وكتبت: ”برشلونة – بايرن ميونخ من أجل البداية“.

الصحيفة اهتمت بلقاء ريال بيتيس وريال مدريد في الدوري الإسباني وكتبت: ”دفاع ريال مدريد في اختبار أمام بيتيس“.

أس

ركزت الصحيفة على إمكانية تعاقد ريال مدريد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان وكتبت: ”ريال مدريد فاخر“.

كما تحدثت عن انتقال كريستيانو رونالدو من يوفنتوس لمانشستر يونايتد وكتبت: ”كريستيانو رونالدو يونايتد“.

الصحيفة اهتمت بلقاء ريال بيتيس وريال مدريد في الدوري الإسباني وتصريحات خواكيم وكتبت: ”خواكيم: أنا مغرم بإيسكو“.

كما اهتمت بقرعة دوري المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لفريقه السابق مانشستر يونايتد بعد قرار رحيله عن يوفنتوس وكتبت: ”تم إقناع كريستيانو رونالدو بالعودة لأولد ترافورد بعد تدخل متأخر من السير أليكس فيرغسون“.

كما اهتمت بحديث بيب غوارديولا عن صفقة هاري كين وكتبت: ”بيب غوارديولا يتحدث عن هاري كين“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز أولمبيك ليون على نانت في لقاء مقدم عن الدوري الفرنسي وكتبت: ”ليون يبتسم“.

كما تحدثت عن عودة كريستيانو رونالدو لمانشستر يونايتد قادما من يوفنتوس وكتبت: ”مرحبا بعودتك“.

الصحيفة اهتمت باعتقال الفرنسي بنجامين ميندي لاعب مانشستر سيتي وكتبت: ”ميندي في سجن احتياطي“.

كما اهتمت بلقاء أولمبيك مارسيليا وسانت إيتيان وكتبت: ”أولمبيك مارسيليا يعود للعب.

الصحف الإيطالية

كوريري ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على رحيل كريستيانو رونالدو من يوفنتوس والدوري الإيطالي وانتقاله لمانشستر يونايتد وكتبت: ”موت البابا“ و“50 مليون يورو في سنتين لكن لن يحصل على الرقم ”7“ و“يوفنتوس يكمل مشواره ويتجه نحو مويس كين“.

كما اهتمت الصحيفة بفوز إنتر ميلان على هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي 3/1 وكتبت: ”كوريا يضيء القصص الخيالية لإنتر ميلان“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على انتقال كريستيانو رونالدو من يوفنتوس لمانشستر يونايتد وبحث الفريق الإيطالي عن بديل وكتبت: ”كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد، يوفنتوس يعود لمويس كين“.

كما اهتمت بفوز إنتر ميلان على هيلاس فيرونا 3/1 في الدوري الإيطالي وكتبت: ”لوتارو وكوريا هدافا إنتر، ريمونتادا كبيرة“.

الصحيفة اهتمت بأخبار الأندية الإيطالية وسوق الانتقالات.