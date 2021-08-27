موعد أول مباراة لكريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد‎

تنتظر جماهير إنجلترا ومشجعي كريستيانو رونالدو، في جميع أنحاء العالم، موعد مشاركة النجم البرتغالي مع فريقه الجديد مانشستر يونايتد، الذي انضم له رسميًا اليوم الجمعة.

وقال أولي غونار سولشاير المدير الفني ليونايتد عن رونالدو: ”كريستيانو أسطورة في هذا النادي، إنه أعظم لاعب في كل العصور. كنت محظوظًا باللعب معه في 2003 وتدريبه في 2008 عندما بدأت مسيرتي التدريبية“.

ومن غير المرجح مشاركة رونالدو مع فريقه الجديد يوم الأحد المقبل في مواجهة ولفرهامبتون واندرارز، لكن يمكنه المشاركة مع الفريق عندما يستضيف نيوكاسل يونايتد يوم السبت 11 سبتمبر/أيلول المقبل.

وسافر رونالدو (36 عامًا) مع وكيله خورخي مينديز إلى لشبونة بطائرته الخاصة، حيث كان من المقرر أن يخضع لفحص طبي، ووفقا لشبكة ”سكاي سبورتس“ سيكون قائد البرتغال جاهزا لمواجهة نيوكاسل في أولد ترافورد.

ونيوكاسل فريق لم يخسر أمامه رونالدو أبدًا في مبارياته العشر ضده، وتعادل مرة واحدة فقط أيضًا.

كريستيانو رونالدو لن يرتدي الرقم 7 في مانشستر يونايتد إلا في هذه الحالة https://t.co/t3LYBSmEmc pic.twitter.com/ZB113tV5Tf — إرم سبورت (@EremSports) August 27, 2021

رونالدو يودع يوفنتوس برسالة وفيديو مؤثرين

من جهة أخرى، ودع كريستيانو رونالدو جماهير يوفنتوس والنادي الإيطالي برسالة مؤثرة قبل عودته إلى مانشستر يونايتد، بعد 12 عاما من رحيله عن أولد ترافورد إلى ريال مدريد.

وأعلن مانشستر يونايتد تعاقده مع المهاجم البرتغالي من يوفنتوس، ليعود إلى النادي الذي فاز معه بثمانية ألقاب كبرى بين 2003 و2009.

ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية، لكن وسائل إعلام بريطانية وإيطالية ذكرت أن يونايتد تعاقد مع رونالدو مقابل 25 مليون يورو، بينما تعاقد يوفنتوس معه في 2018 من ريال مدريد مقابل 100 مليون يورو.

وقال رونالدو في تعليقه على مقطع مصور عبر حسابه على إنستغرام: ”اليوم أرحل عن نادٍ رائع، الأكبر في إيطاليا وبالتأكيد واحد من أكبر الأندية في أوروبا. لقد قدمت أقصى ما لدي (قلبي وروحي) ليوفنتوس، وسأحب مدينة تورينو دائمًا حتى آخر أيام حياتي“.

وأضاف: ”لقد احترمني يوفنتوس دائمًا وحاولت أن أرد على هذا الاحترام بالقتال من أجل الفريق في كل مباراة وكل موسم وكل بطولة. في النهاية، يمكننا جميعًا أن ننظر إلى الوراء وندرك أننا حققنا أشياء عظيمة، ليس كل ما أردناه، ولكن مع ذلك، كتبنا قصة جميلة جدًا معًا“.

وتابع: ”سأكون دائمًا واحدًا منكم. أنتم الآن جزء من تاريخي حيث أشعر أنني جزء من تاريخ النادي. إيطاليا ويوفنتوس وتورينو، ستكون دائمًا في قلبي“.

View this post on Instagram A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano)

وبعد تسعة مواسم حافلة بالألقاب مع ريال مدريد، غادر العاصمة الإسبانية إلى تورينو في يوليو/تموز 2018، وقد كشف في وقت سابق هذا الأسبوع عن رغبته في الرحيل، وقد دفع ذلك مانشستر سيتي للتفكير في التعاقد معه قبل أن ينسحب بعد دخول ناديه السابق مانشستر يونايتد في المفاوضات.