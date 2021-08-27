ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس تستعد لحملة "تشويه" سمعة اليويفا

تستعد أندية ريال مدريد، وبرشلونة، ويوفنتوس، المتبقية من الأندية المؤسسة لدوري السوبر الأوروبي الانفصالي لشن هجوم جديد على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) بعدما تعاقدت مع شركة ”فلينت“ للاستشارات العامة لهذا الغرض، وفقًا لمجلة ”دير شبيغل“ الألمانية الإسبوعية الصادرة، يوم الجمعة.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية نقلًا عن ”دير شبيغل“ إن الهدف من ذلك هو كسب دعم الاتحادات والسياسيين والصحفيين الأوروبيين، الذين كان لهم أثر كبير في انهيار مشروع الدوري الانفصالي الذي ظهر، في أبريل/نيسان الماضي، وسرعان ما انهار بسبب ضغط الجماهير والحكومات وروابط الأندية.

وحصلت المجلة الألمانية على الوثيقة التي قدمتها شركة الاستشارات للأندية الثلاثة والتي تحمل عنوان ”تمهيد الطريق لدوري السوبر الأوروبي؛ إستراتيجيات إعادة الإعمار. والبدء والانتصار“.

فتح "اليويفا" تحقيقا من أجل اتخاذ إجراءات انضباطية ضد ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس بسبب محاولات إطلاق #دوري_السوبر_الأوروبي.#إرم_سبورت pic.twitter.com/wITZuBOA0b — إرم سبورت (@EremSports) May 12, 2021

وتنص الوثيقة وفقًا لشركة ”فلينت“ على إطلاق حملة ”مضادة“ ضد هجمات منتقدي دوري السوبر وتوصي عملاءها بالتخلي عن إجراء مثل الذي حدث في الربيع الماضي (الهجوم الشرس على مشروع دوري السوبر) لدفع المشروع إلى الأمام.

وتتضمن خطة شركة الاستشارات التي تتخذ من بروكسل ولندن مقرًا لها تشويه سمعة الاتحاد الأوروبي باعتباره المسؤول عن تنظيم البطولات الأوروبية سواء للأندية أو للمنتخبات.

وبالتالي فإن إحدى الرسائل الرئيسة للشركة أن ”كرة القدم الأوروبية تحتاج إلى نموذج عمل جديد، وأن الاحتكار التعسفي الذي يقوم به اليويفا يجب أن ينتهي“.

وللقيام بذلك، توصي شركة الاستشارات أندية دوري السوبر الأوروبي بعقد فعاليات وجلسات إعلامية مع سياسيين ومسؤولي الاتحاد الأوروبي والصحفيين المختارين في قائمة وضعتها الشركة.

وتضيف ”دير شبيغل“ أن الأمر يتعلق بنقل شعور مختلف يتسم بالتميز إلى الشخصيات المهمة والمؤثرة، بشأن كل ما يتعلق بدوري السوبر الأوروبي.

الجدير بالذكر أن خوان لابورتا، وفلورنتينو بيريز، وأندريا أنيلي، رؤساء أندية برشلونة، وريال مدريد، ويوفنتوس، على التوالي، اجتمعوا في برشلونة، في السابع من أغسطس/آب، الحالي في مطعم بوتافوميرو لتحليل موقف مشروع دوري السوبر الأوروبي والخطوات التي يجب اتخاذها في المرحلة المقبلة، كما حضر الاجتماع فيران ريفرتر الرئيس التنفيذي لبرشلونة.

وأصدر ريال مدريد، وبرشلونة، ويوفنتوس، بيانًا، في 30 يوليو/ تموز الماضي، للتأكيد على التمسك بمشروع دوري السوبر بعد أن قضت محكمة بإيقاف الإجراءات الانضباطية من اليويفا ضد الأندية المؤسسة للمشروع.

واستعادت الأندية التسعة التي انسحبت من مشروع دوري السوبر عضويتها في رابطة الأندية الأوروبية في وقت سابق من الشهر الحالي، لتظل أندية ريال مدريد، وبرشلونة، ويوفنتوس، خارج الرابطة.