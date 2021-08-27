كلوب: التعاقد مع لاعبين مثل رونالدو من الحلول الفورية وليس من أجل المستقبل

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي إن التعاقد مع لاعبين مثل كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس يعد من الحلول الفورية والسريعة و“ليس من أجل المستقبل“.

وأكد ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس في وقت سابق، اليوم، رغبة رونالدو في الرحيل عن النادي الإيطالي.

وأظهرت شبكة ”سكاي سبورتس“ رونالدو وهو يستقل طائرة خاصة، وقالت إنه يتجه إلى لشبونة لخوض مباريات في تصفيات كأس العالم.

وقال كلوب قبل موقعة ليفربول أمام تشيلسي، غدًا السبت: ”تابعت التقارير التي تحدثت عن رغبة رونالدو في الرحيل مثل أي مشجع لكرة القدم ولست في موقف جيد للحكم عليها“.

وأضاف: ”لو نجحت أندية أخرى في الحصول على خدماته فإنها لا تركز في الأساس على المستقبل بل تبحث عن حلول فورية وسريعة“.

وتابع: ”كثير من الأندية تتبع هذه الإستراتيجية، ولا يوجد أي مشكلة في ذلك، وهناك أكثر من طريقة للتعامل مع الأمور، وبالنسبة لنا نسعى إلى تطوير الفريق والنادي وهذا ما نفعله“.

مانشستر يونايتد يدخل صفقة كريستيانو رونالدو بقوة https://t.co/3Dv1iRsMSO pic.twitter.com/E7CiFWrmQH — إرم سبورت (@EremSports) August 27, 2021

وتوقع كلوب مباراة صعبة أمام تشيلسي، حيث يتألق الفريقان حاليًا في بداية الموسم.

وقال: ”الفريقان يلعبان بتنظيم جيد في كل المراكز، ويستمتع تشيلسي ببداية جيدة جدًا. وسيكون منافسًا صعبًا، لكننا في حالة طيبة أيضًا، وأتمنى أن يظهر فريقي ذلك“.

ويستضيف ملعب ”أنفيلد“ قمة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي التي تضع ليفربول في مواجهة أمام تشيلسي، للمرة الأولى هذا الموسم، في مباراة يبحث فيها الطرفان عن النقاط الثلاث من أجل القفز إلى صدارة المسابقة المحلية.

ويحتل البلوز المركز الثاني بست نقاط، بينما يأتي الريدز ثالثًا بالرصيد ذاته، لكن بفارق الأهداف.