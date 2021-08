مانشستر يونايتد يدخل صفقة كريستيانو رونالدو بقوة

دخل مانشستر يونايتد في سباق التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس.

ورد أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد على التقارير التي تشير إلى اقتراب رحيل كريستيانو رونالدو من فريقه يوفنتوس.

وبسؤاله عن كريستيانو رونالدو قال سولشاير اليوم الجمعة، قبل مواجهة وولفرهامبتون، الأحد، في الدوري الإنجليزي الممتاز: ”لطالما كان لدينا تواصل جيد، كان برونو فرنانديز يتحدث معه أيضًا وهو يعرف ما نشعر به تجاهه، إذا كان سيرحل عن يوفنتوس فهو يعلم أننا هنا“.

🗣"When you are Messi, Ronaldo, Pogba or Bruno, you have to read a lot about yourself. Let's see what happens with Cristiano, because he is a legend of this club."

Manchester United boss Ole Gunnar Solskjaer reacts to Cristiano Ronaldo potentially moving to Manchester City. pic.twitter.com/9gAuqd2unb

— Football Daily (@footballdaily) August 27, 2021