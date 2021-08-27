مانشستر يونايتد يدخل صفقة كريستيانو رونالدو بقوة

دخل مانشستر يونايتد في سباق التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس.

ورد أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد على التقارير التي تشير إلى اقتراب رحيل كريستيانو رونالدو من فريقه يوفنتوس.

وبسؤاله عن كريستيانو رونالدو قال سولشاير اليوم الجمعة، قبل مواجهة وولفرهامبتون، الأحد، في الدوري الإنجليزي الممتاز: ”لطالما كان لدينا تواصل جيد، كان برونو فرنانديز يتحدث معه أيضًا وهو يعرف ما نشعر به تجاهه، إذا كان سيرحل عن يوفنتوس فهو يعلم أننا هنا“.

🗣"When you are Messi, Ronaldo, Pogba or Bruno, you have to read a lot about yourself. Let's see what happens with Cristiano, because he is a legend of this club." Manchester United boss Ole Gunnar Solskjaer reacts to Cristiano Ronaldo potentially moving to Manchester City. pic.twitter.com/9gAuqd2unb — Football Daily (@footballdaily) August 27, 2021

وأضاف سولشاير: ”عندما تكون ميسي أو رونالدو أو بوغبا أو برونو، عليك أن تقرأ الكثير عن نفسك. دعونا نرى ما سيحدث مع رونالدو، لأنه أسطورة هذا النادي“.

وتابع مدرب مانشستر يونايتد: ”كريستيانو رونالدو أعظم لاعب في كل العصور“.

ويرتبط رونالدو بالانتقال إلى مانشستر سيتي، حيث يتردد أنه سيوقع عقدا لمدة عامين.

🗣"He is the greatest player of all time." Ole Gunnar Solskjaer speaks very highly of his former Manchester United teammate Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/TSYwfP4NbA — Football Daily (@footballdaily) August 27, 2021

ولعب رونالدو، البالغ من العمر 36 عاما، لمانشستر يونايتد بين 2006 و2009، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد مقابل 94 مليون يورو، وكانت أغلى صفقة انتقال لاعب في ذلك الوقت في تاريخ كرة القدم.

وسجل رونالدو 118 هدفا، وقدم 69 تمريرة حاسمة، في 292 مباراة مع مانشستر يونايتد، ونال معه ألقابا في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقبا في دوري أبطال أوروبا، ولقبا في كأس الاتحاد الإنجليزي، ولقبين في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، ولقبين في كأس الدرع الخيرية.