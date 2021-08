beINSPORTS: كريستيانو رونالدو ودع لاعبي يوفنتوس.. وآليغري يؤكد رغبة اللاعب في الرحيل

قالت شبكة ”beINSPORTS“ إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو زار مقر يوفنتوس للمرة الأخيرة حيث ودع زملاءه في الفريق قبل الرحيل.

وقال حسين ياسين مراسل ”beINSPORTS“: ”كيستيانو رونالدو غادر التدريبات، وعمليا هو غادر يوفنتوس، هذه الزيارة الأخيرة لمقر التدريبات، أفرغ الخزانة“.

وأضاف ياسين: ”رونالدو على الأرجح ودع زملاءه، وغادر، لن يتدرب اليوم، هو ينتظر الإجراءات البيروقراطية الرسمية، لينتقل إلى مانشستر سيتي كما هو متوقع“، ننتظر العرض الرسمي من مانشستر سيتي ثم ننظر الإجراءات البيروقراطية ما هو أكيد أن رونالدو ودع يوفنتوس“.

وتابع: ”قصة رونالدو مع يوفنتوس انتهت“.

وبشأن تفاصيل عرض مانشستر سيتي قال: ”ما نملكه من معلومات أن مانشستر سيتي من خلال خورخي مينديز وكيل أعمال رونالدو قدم عرضا لسنتين لرونالدو، وسيحصل كريستيانو فيهما راتبا يوازي راتب السنة الأخيرة مع يوفنتوس“.

وأوضح أن يوفنتوس ينتظر عرضا قيمته 25 مليون يورو على الأقل، حتى لا يسجل خسارة في صفقة رونالدو.

آليغري يؤكد

من جهته كتب فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات، الذي يعمل في شبكة ”سكاي سبورت“: ”ماسيميليانو آليغري مدرب يوفنتوس: ”أخبرني كريستيانو رونالدو أمس أنه يريد مغادرة يوفنتوس على الفور، هذا صحيح ومؤكد، هذا هو السبب في أنه لم يكن يتدرب اليوم وهو غير متاح لمباراة الغد ضد إمبولي“.

