beINSPORTS: كريستيانو رونالدو ودع لاعبي يوفنتوس.. وآليغري يؤكد رغبة اللاعب في الرحيل

قالت شبكة ”beINSPORTS“ إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو زار مقر يوفنتوس للمرة الأخيرة حيث ودع زملاءه في الفريق قبل الرحيل.

وقال حسين ياسين مراسل ”beINSPORTS“: ”كيستيانو رونالدو غادر التدريبات، وعمليا هو غادر يوفنتوس، هذه الزيارة الأخيرة لمقر التدريبات، أفرغ الخزانة“.

وأضاف ياسين: ”رونالدو على الأرجح ودع زملاءه، وغادر، لن يتدرب اليوم، هو ينتظر الإجراءات البيروقراطية الرسمية، لينتقل إلى مانشستر سيتي كما هو متوقع“، ننتظر العرض الرسمي من مانشستر سيتي ثم ننظر الإجراءات البيروقراطية ما هو أكيد أن رونالدو ودع يوفنتوس“.

وتابع: ”قصة رونالدو مع يوفنتوس انتهت“.

وبشأن تفاصيل عرض مانشستر سيتي قال: ”ما نملكه من معلومات أن مانشستر سيتي من خلال خورخي مينديز وكيل أعمال رونالدو قدم عرضا لسنتين لرونالدو، وسيحصل كريستيانو فيهما راتبا يوازي راتب السنة الأخيرة مع يوفنتوس“.

وأوضح أن يوفنتوس ينتظر عرضا قيمته 25 مليون يورو على الأقل، حتى لا يسجل خسارة في صفقة رونالدو.

آليغري يؤكد

من جهته كتب فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات، الذي يعمل في شبكة ”سكاي سبورت“: ”ماسيميليانو آليغري مدرب يوفنتوس: ”أخبرني كريستيانو رونالدو أمس أنه يريد مغادرة يوفنتوس على الفور، هذا صحيح ومؤكد، هذا هو السبب في أنه لم يكن يتدرب اليوم وهو غير متاح لمباراة الغد ضد إمبولي“.

Juventus manager Massimiliano Allegri: “Cristiano Ronaldo told me yesterday that he wants to LEAVE Juventus immediatly. It’s true and confirmed. This is why he wasn’t training today and he’s not available for tomorrow match vs Empoli”. 🚫🇵🇹 #Ronaldo #Juve pic.twitter.com/Zr3W5tWYcF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2021

ويأتي توجه مانشستر سيتي للتعاقد مع رونالدو، البالغ من العمر 36 عاما، بعد فشل التعاقد مع هاري كين الذي أعلن بقاءه مع توتنهام.

وبدأت الشكوك تحيط بمستقبل رونالدو مع يوفنتوس بعد خروج البيانكونيري من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، وازداد الحديث عن رحيله عقب إعادة المدرب ماسيمليانو آليغري.

ولا يرتبط رونالدو بعلاقة جيدة مع آليغري، حيث عملا معا، موسم 2018/2019، قبل أن يرحل آليغري، حيث خلفه ماوريسيو ساري ثم آندريا بيرلو.

وخلال 3 مواسم ليوفنتوس مع رونالدو ودع الفريق مرتين من دور الـ16، ومرة في ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا، علما بأن آخر تتويج للبيانكونيري في دوري الأبطال كان موسم 1995/1996.

وانتقل رونالدو من ريال مدريد إلى يوفنتوس، صيف العام 2018، مقابل أكثر من 100 مليون يورو، ومن المفترض أن ينتهي عقده في يونيو 2022، لكن من الواضح أنه سيغادر قبل عام من نهاية العقد.

وسجل رونالدو مع يوفنتوس 101 هدف، وصنع 22 في 134 مباراة مع يوفنتوس، ونال معه لقبين في الدوري الإيطالي، ولقبا في كأس إيطاليا، ولقبين في كأس السوبر الإيطالي.